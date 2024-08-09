Комахи є надокучливі створіння, особливо їх не хочеться бачити на продуктах, оскільки своїми лапами вони переносять багато бактерій. Саме тому варто вдатися до кількох порад, які допоможуть прогнати непроханих павуків чи жуків з дому.

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Від комах можуть допомогти позбутися кілька предметів побуту. Виявляється, що ті запахи, які любимо ми, абсолютно не люблять комахи, тому їх часто використовують для відлякування комах.

Як позбутися від комах в домашніх умовах

Комарі дуже не люблять запаху кави, тому все, що треба зробити – це закип’ятити в турці залишки заварної кави та залишити на плиті.

Залишки кави можна додавати до кімнатних вазонів, щоб теж відлякати їх з кімнати запахом. Так навіть корисно робити, бо кава є добривом для рослин.



Найкращі поради проти відлякування комарів / Фото Pexels

Олія лаванди, евкаліпта, м'яти чи чайного дерева також допомагають відлякувати комарів. Їх можна додавати у воду і розпилювати по кімнаті або нанести на шкіру.

Якщо ж на кухні завелися плодові мушки, то в каналізацію треба вилити окріп, щоб утилізувати яйця, які вони там могли відкласти.

А от павуки дуже не люблять запахів лимона, апельсина чи мандарина, тому протріть стіни й підлогу цитрусовою олійкою.