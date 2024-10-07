5 помилок під час прасування, про які знають не всі: перевірте себе

Чимало людей не надто полюбляють прасування. Але, можливо, цей процес забирає у вас значно більше часу, ніж насправді потрібно.

Якщо вам постійно доводиться стикатися з м'ятою білизною та знову братися за ненависну праску, ви можете шукати способи полегшити свою роботу. І є кілька помилок, які можуть ускладнювати вам роботу. Якщо ви позбудетеся їх, прасування точно стане швидшим та легшим, пише Which.

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Використовуєте однакову температуру для всього

Якщо вам потрібно швидко попрасувати велику купу білизни, а це все ще займає велику кількість часу, проблема може полягати в тому, що ви прасуєте все на однаковій температурі. І хоча в деяких випадках це працює, існує причина, чому на етикетках на одязі вказують рекомендовану температуру прання та прасування.

Тож зважайте на бажану температуру, аби не пошкодити праску та тканину, а також зберегти свій час та нерви.

Пересушуєте одяг

Набагато складніше усунути складки з одягу, якщо він повністю висохнув. Якщо ви залишили речі на сонці чи сушарці надто надовго, вони можуть стати жорсткими та сухими за структурою. Це робить прасування набагато складнішим.

Виявляється, прасування одягу, коли він ще трохи вологий, не шкодить йому, а тільки полегшує вам роботу.

Недостатньо часто чистите праску

Використання правильної техніки прасування – це тільки половина справи. Також потрібно подбати про те, аби стан праски був максимально близьким до ідеального. І дотримання її у чистоті – це найкращий початок.

Прибирайте з підошви вапняний наліт та нагар і не забувайте змінювати воду, аби не пошкодити речі.



Праску потрібно очищувати / Фото Pexels

Ігноруєте кнопку розпилення води

Прасувати сухий одяг, як вже згадували вище – це надзвичайно складно. Більшість прасок оснащені кнопкою розпилення води, і забувати про неї не варто. Вона може пришвидшити прасування та полегшити процес.

Відразу одягаєте одяг

Після прасування не варто одразу вдягати одяг – краще залишити його на деякий час. Виявляється, через нетерпіння він може дуже легко пом'ятися у вас на тілі, і тоді ваша важка робота буде марна.