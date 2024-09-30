Посівний календар – це незамінний помічник будь-якого городника у посадках та висіюванні рослин. І якщо ви хочете не пропустити жодного етапу роботи на городі та в саду, вам потрібно звернути на нього увагу. А Поради 24 підготували детальний місячний календар городника на жовтень.

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Фази Місяця у жовтні 2024

1 жовтня – спадний Місяць.

2 жовтня – Молодик.

3 – 16 жовтня – Місяць, що росте.

17 жовтня – повня.

18 – 31 жовтня – спадний Місяць.

Коли висаджувати різні культури у жовтні

Для різних рослин є різні вдалі терміни посадки. І хоч може здаватися, що в жовтні у городника вже не лишилося турбот, насправді ще чимало всього потрібно висіяти та посадити.

Отож, ось коли висаджувати різні культури:

Однорічники, кімнатні квіти та багаторічні – 4 – 10, 13 – 16 жовтня.

Ягідні кущі та плодові дерева –4 – 11 жовтня.

Цибулинні та бульбові декоративні рослини – 18 – 23 жовтня.

Картопля, морква та буряк – 19 – 26 жовтня.

Цибуля й часник – 5 – 11, 19 – 24, 29 жовтня.

Помідори, баклажани та перець – 4 – 11 жовтня.

Огірки, гарбузи, патисони, кабачки – 4 – 11 жовтня.

Салати та зелень – 14 – 17, 19 – 26 жовтня.

Капуста – 4 – 11 жовтня.

Що потрібно зробити на городі у жовтні

1 – 3 жовтня – це дні Молодика, тож рослини краще не чіпати, і від робіт на городі краще утриматися.

4 – 5 жовтня. В ці дні можна зайнятися санітарною обрізкою рослин, мульчуванням та укриттям на зиму. Окрім того, не можна забути й про прибирання ділянки, розпушуванням грядок, посадкою живців та приготуванням компосту. Вносити добриво по листу не радять.

6 – 8 жовтня. Можна висаджувати молоді плодові дерева, а також пересаджувати рослини та вносити добрива. Ці дні підходять для боротьби зі шкідниками та бур'янами.

9 – 12 жовтня. Час зібрати урожай з пізніх овочів, фруктів та ягід. Також можна садити овочі в теплиці, але рясно поливати в ці дні не радять.

13 – 15 жовтня. Для посадок не дуже вдалий час, тож краще прибирати ділянку, перекопувати та розпушувати ґрунт. Можна робити щеплення та обрізати крону дерев.

16 – 18 жовтня. В дні повного місяця краще взагалі нічого не робити на ділянці, щоб не нашкодити рослинам.

19 – 21 жовтня. Займіться розпушуванням та перекопуванням ґрунту, прибиранням бур'янів та опалого листя. Можна боротися з бур'янами та різними захворюваннями.

22 – 23 жовтня. В ці дні посаджені культури добре приживуться, але пересаджувати рослини не можна, так само як і рясно поливати.

24 – 26 жовтня. Можна вносити добрива та підживлення до будь-яких дерев та рослин на ділянці. Зібрані плоди швидко згниють, тож краще їх з'їсти відразу.

27 – 29 жовтня. В ці дні не варто садити кімнатні та тепличні рослини. Можна перекопувати ґрунт, прибирати бур'яни, обробляти ділянку від шкідників.

30 – 31 жовтня. Займіться прибиранням ділянки та утилізацією рослинних залишків, а також приготуванням компосту.