Посевной календарь – это незаменимый помощник любого огородника в посадках и высевании растений. И если вы хотите не пропустить ни одного этапа работы на огороде и в саду, вам нужно обратить на него внимание. А Porady 24 подготовили подробный лунный календарь огородника на октябрь.

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Фазы Луны в октябре 2024 года

1 октября – убывающая Луна.

2 октября – Новолуние.

3 – 16 октября – растущая Луна,.

17 октября – полнолуние.

18 – 31 октября – убывающая Луна.

Когда высаживать различные культуры в октябре

Для разных растений есть разные удачные сроки посадки. И хотя может казаться, что в октябре у огородника уже не осталось забот, на самом деле еще немало всего нужно высеять и посадить.

Итак, вот когда высаживать различные культуры:

Однолетники, комнатные цветы и многолетние – 4 – 10, 13 – 16 октября.

Ягодные кусты и плодовые деревья –4 – 11 октября.

Луковичные и клубневые декоративные растения – 18 – 23 октября.

Картофель, морковь и свекла – 19 – 26 октября.

Лук и чеснок – 5 – 11, 19 – 24, 29 октября.

Помидоры, баклажаны и перец – 4 – 11 октября.

Огурцы, тыквы, патиссоны, кабачки – 4 – 11 октября.

Салаты и зелень – 14 – 17, 19 – 26 октября.

Капуста – 4 – 11 октября.

Что нужно сделать на огороде в октябре

1 – 3 октября – это дни Новолуния, поэтому растения лучше не трогать, и от работ на огороде лучше воздержаться.

4 – 5 октября. В эти дни можно заняться санитарной обрезкой растений, мульчированием и укрытием на зиму. Кроме того, нельзя забыть и об уборке участка, рыхлением грядок, посадкой черенков и приготовлением компоста. Вносить удобрение по листу не советуют.

6 – 8 октября. Можно высаживать молодые плодовые деревья, а также пересаживать растения и вносить удобрения. Эти дни подходят для борьбы с вредителями и сорняками.

9 – 12 октября. Время собрать урожай с поздних овощей, фруктов и ягод. Также можно сажать овощи в теплице, но обильно поливать в эти дни не советуют.

13 – 15 октября. Для посадок не очень удачное время, поэтому лучше убирать участок, перекапывать и рыхлить почву. Можно делать прививки и обрезать крону деревьев.

16 – 18 октября. В дни полнолуния лучше вообще ничего не делать на участке, чтобы не навредить растениям.

19 – 21 октября. Займитесь рыхлением и перекопкой почвы, уборкой сорняков и опавших листьев. Можно бороться с сорняками и различными заболеваниями.

22 – 23 октября. В эти дни посаженные культуры хорошо приживутся, но пересаживать растения нельзя, так же как и обильно поливать.

24 – 26 октября. Можно вносить удобрения и подкормки к любым деревьям и растениям на участке. Собранные плоды быстро сгниют, поэтому лучше их съесть сразу.

27 – 29 октября. В эти дни не стоит сажать комнатные и тепличные растения. Можно перекапывать почву, убирать сорняки, обрабатывать участок от вредителей.

30 – 31 октября. Займитесь уборкой участка и утилизацией растительных остатков, а также приготовлением компоста.