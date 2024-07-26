Картопля піддається атаці різних шкідників, які можуть значно знизити врожайність та якість. Саме тому варто комплексно підійти до захисту овочів.

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Колорадський жук

Цей шкідник харчується бадиллям і бульбашками картоплі. Усунути їх з картоплі можна за допомогою хімічних засобів, народними методами чи механічним втручанням.

Хімічні засоби

Нанесіть інсектициди на наземні частини картоплі методом обприскування. Цю процедуру треба повторювати кожних 3 тижні. Обробку треба припинити за 20 днів до збору урожаю.

Народні методи

Посадіть поруч з картоплею рослини, які відлякують колорадського жука. Це нагідки, часник чи квасоля. Також можна готувати відвар з полину, календули чи чистотілу.

Механічний спосіб

Якщо колорадських жуків дуже багато, то їх можна зібрати вручну у відрі та дати з’їсти курям чи знищити заливши гасом.



Картоплю можна врятувати від шкідників / Фото Pexels

Медведка

Цей шкідник масивний, бурого кольору та має надкрила. Медведка чи капустянка пошкоджує не лише бульба картоплі, але й буряк та моркву. Боротися з цими шкідниками можна народними методами. У дощову погоду можна виявити їхні нори та залити зі шприца суміш води з гасом.

Картопляна нематода

Шкідник має золотистий колір. Після потрапляння в ґрунт активізується через 6 років та вражає листя та бульби картоплі. Якщо на вашому городі є нематода, то листя будуть блідо-жовтого кольору, а бульби будуть дуже дрібними.

Щоб поборотися зі шкідником, треба застосувати сівозміну – чергувати різні культури на ділянці. Після картоплі садівники радять садити овочі, конюшину та кріп.

Гусінь совки

Метелик совка залишає свої личинки на внутрішній стороні листя. Шкідник прогризає стебло та пошкоджує бульби. Боротися можна за допомогою хімічних препаратів, які застосовують проти колорадського жука.

Тля

Шкідник ще має іншу назву – картопляна попелиця. Це зелені маленькі шкідники до 3 міліметрів мешкають на внутрішній стороні листя, залишаючи липкий шар. Розмножується тля в суху погоду. Найкраще проти неї застосовувати інсектициди.