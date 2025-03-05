ТОП-5 сортів аґрусу: отримаєте неймовірний урожай без шипів

Аґрус – це без перебільшення перлина літнього саду. І радість від солодких, соковитих ягід може затьмарити тільки необхідність миритися з шипами під час збору врожаю.

На щастя, існує чимало сортів аґрусу, які не мають шипів – тож ви зможете насолоджуватися неймовірними ягодами з повним комфортом, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

Цікаво Встромляйте у березні в ґрунт сірники: вони вирішать поширену проблему

Каптіватор

Цей сорт аґрусу є результатом канадської селекції, і вивели його у дослідницькому центрі у Оттаві. Він зовсім немає шипів внаслідок схрещування європейських та американських гібридів.

Як результат – великі, привабливі ягоди, що стійкі до борошнистої роси та багатьох інших захворювань, на які може страждати рослина. Аґрус чудово впишеться у невеличкі присадибні ділянки, адже кущі ростуть більше у висоту, ніж в ширину.

Африканець

Про цей сорт аґрусу ви знайдете тільки найкращі відгуки – адже він поєднує у собі відмінний смак та високу урожайність. Кущі він має невисокі та охайні, а ягоди на ньому соковиті та великі. Вони мають круглу форму та насичений темно-фіолетовий колір.

Дозріває цей аґрус у середні терміни, кущі середньорослі, висотою до 1,5 метра з компактною, злегка розлогою кроною.

Безшипний

Цей сорт – справжня знахідка для усіх садівників, що вже втомилися боротися з надокучливими колючками під час збору врожаю. Назва сорту говорить сама за себе: на ньому ви не знайдете жодного шипа, а це суттєво спрощує догляд за рослиною.

Та аґрус може похвалитися не тільки цим, але й великими, соковитими ягодами з врожайністю 5 – 7 кілограмів з дорослого куща.



Аґрус може й не мати шипів / Фото Pexels

Сиріус

Цей сорт аґрусу недарма не один рік залишається серед найбільш популярних – він не має колючок, виростає в акуратні кущики, які завдяки компактності можна використовувати у якості живоплоту.

Ягоди Сиріуса добре зберігаються та транспортуються, при цьому не втрачають свій товарний вигляд та смакові якості.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Гулівер

Сорт Гулівер ідеально підійде вам, якщо ви шукаєте поєднання вишуканого смаку та високої врожайності. Ягоди часто порівнюють з виноградом – і не тільки через розмір, але й через насичену, яскраву солодкість.

З одного дорослого куща можна зібрати до 8 кілограмів ягід, сорт частково самоплідний, та для вищої врожайності радять поряд садити інші сорти аґрусу.