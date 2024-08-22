Звички великих людей, які допомагають стати успішними: час теж їх спробувати

Деякі звички можуть здаватися зовсім дрібними, а вони все одно непомітно мотивують вас на успіх та продуктивність. Тож чому б не додати їх до свого щоденного життя?

Якщо ви подивитеся на біографії багатьох успішних людей, тоді помітите, що більшу частину їхнього щоденного розкладу займали досить нудні й одноманітні справи. Втім, є певний ряд звичок, яких вони дотримувалися щодня.

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Ранній підйом

Навряд чи ви будете здивовані тим, що чимало успішних людей встають досить рано. Відносна самотність та час на те, щоб приділити його собі і тільки собі – це одна з найбільш привабливих характеристик раннього підйому. Це можливість просто відпочити, зайнятися якимись хобі чи працею.

Починайте день з мотивації та рефлексії

Спробуйте виділити час на те, аби трохи пригальмувати та подумати про своє життя та переконатися, що ви достатньо вмотивовані для того, щоб виконувати щоденну роботу та починати новий день.

Наприклад, Стів Джобс кожного ранку ставив собі таке запитання: "Якби сьогодні був останній день мого життя, хотів би я зробити те, що збираюся зробити сьогодні?".



Мотивація дуже важлива для успіху / Фото Pexels

Бадьоріть і тіло, і мозок

Якщо вам до вподоби більш енергійний старт дня, ви можете взяти приклад з мотиваційного спікера Тоні Роббінса. Кожного ранку він занурюється в басейн з холодною водою та стверджує, що це допомагає нагадати мозку: якщо ви щось вирішили, ви робите це одразу.

Для цієї практики необов'язково мати свій басейн – цілком достатньо холодного душу. Це буде корисно не тільки для самомотивації, але й для вашого здоров'я.

Щодня записуйте десять думок

Спробуйте щодня приділяти час мозковому штурму, і тоді ви помітите відмінні результати. Ваш розум працюватиме швидше, і ви будете забувати набагато менше речей. Що більше цікавих думок ви придумаєте, то більше шансів, що одна з них стане першим кроком до вашого великого успіху.

Приділяйте щонайменше 15 хвилин на роздуми

15 хвилин – це зовсім небагато часу, тож виділіть його на роздуми та навчіться бути наодинці з собою. Давайте чесні відповіді на внутрішні питання та намагайтеся не поспішати, насолоджуйтеся моментами внутрішньої тиші. Гармонія з собою – це справжня запорука успіху.