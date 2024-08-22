Привычки великих людей, которые помогают стать успешными: время тоже их попробовать

Некоторые привычки могут казаться совсем мелкими, а они все равно незаметно мотивируют вас на успех и продуктивность. Так почему бы не добавить их в свою ежедневную жизнь?

Если вы посмотрите на биографии многих успешных людей, тогда заметите, что большую часть их ежедневного расписания занимали довольно скучные и однообразные дела. Впрочем, есть определенный ряд привычек, которых они придерживались ежедневно.

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Ранний подъем

Вряд ли вы будете удивлены тем, что многие успешные люди встают довольно рано. Относительное одиночество и время на то, чтобы уделить его себе и только себе – это одна из самых привлекательных характеристик раннего подъема. Это возможность просто отдохнуть, заняться какими-то хобби или работой.

Начинайте день с мотивации и рефлексии

Попробуйте выделить время на то, чтобы немного притормозить и подумать о своей жизни и убедиться, что вы достаточно мотивированы для того, чтобы выполнять ежедневную работу и начинать новый день.

Например, Стив Джобс каждое утро задавал себе такой вопрос: "Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я сделать то, что собираюсь сделать сегодня?".



Мотивация очень важна для успеха / Фото Pexels

Бодрите и тело, и мозг и мозг

Если вам нравится более энергичный старт дня, вы можете взять пример с мотивационного спикера Тони Роббинса. Каждое утро он погружается в бассейн с холодной водой и утверждает, что это помогает напомнить мозгу: если вы что-то решили, вы делаете это сразу.

Для этой практики необязательно иметь свой бассейн – вполне достаточно холодного душа. Это будет полезно не только для самомотивации, но и для вашего здоровья.

Ежедневно записывайте десять мыслей ежедневно

Попробуйте ежедневно уделять время мозговому штурму, и тогда вы заметите отличные результаты. Ваш ум будет работать быстрее, и вы будете забывать намного меньше вещей. Чем больше интересных мыслей вы придумаете, тем больше шансов, что одна из них станет первым шагом к вашему большому успеху.

Уделяйте не менее 15 минут на размышления

15 минут – это совсем немного времени, поэтому выделите его на размышления и научитесь быть наедине с собой. Давайте честные ответы на внутренние вопросы и старайтесь не спешить, наслаждайтесь моментами внутренней тишины. Гармония с собой – это настоящий залог успеха.