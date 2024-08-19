Хранение денег, отложения, сбережения и финансовая подушка – все эти вещи очень важны, если вы хотите действительно иметь счет своим деньгам и знать, на что и как вы их тратите.

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Разработайте стратегию и откладывайте деньги

Для того, чтобы вести личные финансы, нужна стратегия, план, которого вы будете придерживаться. Так вы сможете не только собрать, но и приумножить свои деньги. Например, хорошим стартом будет откладывать примерно 10 – 20% от своего дохода.

Создайте резервный фон

Обеспеченные люди всегда заботятся о том, чтобы иметь резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций. В идеале он должен покрывать текущие расходы на 6 – 9 месяцев. Необязательно откладывать все и сразу. Стоит вместо этого делать отложения с каждой зарплаты.

Разберитесь, куда идут ваши деньги

Попробуйте фиксировать свои расходы. Так вы поймете, на какие вещи тратите больше всего денег, и это поможет уменьшить эти расходы. Сэкономленные деньги – это те средства, которые вы можете положить в отложения.



Отложения нужно создавать постепенно / Фото Pexels

Избегайте долгов и понтов

Очень часто успешные люди обходятся без последних версий смартфонов или новейших автомобилей. И основной шаг, который поможет вам успешно откладывать деньги и хранить их – это жить в соответствии со своими доходами.

А кредиты на осуществление своих желаний – это худшее, что можно сделать с личными финансами.

Инвестируйте с умом

Многие мечтают о том, что они могут вложить небольшую сумму денег и сразу же заработать на этом, однако, к сожалению, это работает не так. Инвестирование – это длительный и трудоемкий процесс. Старайтесь заключать меньше сделок, зато больше изучать информацию, планировать и разрабатывать стратегии.