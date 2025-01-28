Ці 5 засобів для прибирання потрібно замінювати частіше: не всі знають

Прибирання – це буденний обов'язок, який, втім, може виявитися не таким вже й простим для багатьох людей. І дім ніколи не буде по-справжньому чистим, якщо ви не замінюєте свої запаси для прибирання.

Наскільки насправді чистий ваш дім? Вам може здаватися, що він бездоганний тільки тому, що ви прибираєте кожен день та щотижня, але якщо інструменти для прибирання не зовсім свіжі, тоді й результат буде відповідний, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Який хліб купувати замість білого: експерти назвали найкращий варіант

Губки для посуду

Фахівці з прибирання переконані, що більшість людей не замінюють губки для посуду досить часто. Насправді потрібно робити це кожного тижня. Та якщо ви відчуваєте, що такі витрати не вписуються у ваш бюджет, тоді потрібно проводити дезінфекцію губки у мікрохвильовій печі. Так ви можете вбити до 99% бактерій, що ховаються на ній.

Гумові рукавички

Під час прибирання на кухні та у ванній без гумових рукавичок просто не обійтися. І якщо ви користуєтеся ними тільки час від часу, буде достатньо замінювати їх раз на 2 – 3 місяці. Але якщо ви використовуєте їх щотижня, тоді вони зіпсуються вже за 4 – 6 тижнів.

Втім, вам все ще може знадобитися заміна рукавичок швидше, ніж ви очікували. Якщо вони розтягнуті, крихкі чи мають видимі пошкодження, чекати не варто – негайно замініть їх.



Гумові рукавички потрібно замінювати частіше / Фото Pexels

Туалетна щітка

Певно, важко уявити щось менш гігієнічне, ніж брудна туалетна щітка. Замінювати їх потрібно кожні пів року. І якщо ви не пам'ятаєте, коли купували її востаннє, скоріш за все, вже настав час її замінити.

Пакет для сміття

Звісно, з усіма іноді трапляється, що мішок для сміття стоїть у відрі трохи довше, ніж варто. Але, ймовірно, його слід змінювати частіше, ніж ви це робите. Якщо пакет переповнений, протікає чи пахне неприємно, його слід негайно замінити.

Мішки для пилососа

Якщо у вашому пилососі є традиційний мішок для пилу, тоді, скоріш за все, ви не думаєте про його заміну, аж поки він не заповниться. Втім, повний мішок не зможе ефективно всмоктувати увесь бруд та пил з підлоги. А це значить, що ваш прилад працюватиме далеко не так ефективно, як ви звикли.