5 здорових жирів, які потрібно їсти частіше: ви будете здивовані

Дуже часто слово "жир" має негативну конотацію щодо їжі, та є чимало продуктів, які містять жири і вважаються корисними. Бо організму жири потрібні не менше, ніж білки та вуглеводи.

Здорові жири – це ненасичені жири, і їх справді потрібно споживати частіше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Ці жири мають протизапальні властивості та можуть навіть контролювати рівень цукру в крові.

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Авокадо

Якщо вам подобається масляниста текстура авокадо, ви можете почати їсти його частіше – адже там міститься чимало ненасичених жирів. Насправді авокадо може знижувати рівень холестерину та містить чимало клітковини, яка також надзвичайно корисна для організму.

Горіхи

Для того, щоб отримати ще одну щедру дозу корисних жирів, варто час від часу з'їдати жменю горіхів. Їх можна додавати і до десертів, і до основних страв – вони багаті на ситний білок та корисну клітковину, і це робить їх одними з найздоровіших продуктів, що ви можете їсти.



Горіхи дуже корисні для здоров'я / Фото Pexels

Насіння льону

Воно багате на поліненасичені жири, а також на омега-3 жирні кислоти. Знайдете ви там також і білки з клітковиною – а ці дві поживні речовини підвищують насичення від їжі та зменшують відчуття голоду.

Якщо ви не впевнені, як саме їсти насіння льону, ви можете додати його до вівсянки, йогурту чи до тостів.

Оливкова олія

В основному оливкова олія складається з мононенасичених жирів. Окрім того, вона містить чимало антиоксидантів, і ви можете не тільки використовувати її під час приготування їжі, але й додавати до салатів як заправку, а також додавати в соуси і маринад.

Жирна риба

Різноманітна морська риба може стати цінним доповненням до вашого раціону, адже вона містить чимало корисних жирів. Зокрема, ви можете їсти більше лосося, сардин, тунця та оселедця. Вони багаті не тільки на жири, але й на залізо, калій та цинк, які є корисними для здоров'я.