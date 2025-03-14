Якщо ви побачили на землі якусь річ, не поспішайте одразу ж підіймати її та забирати собі: така знахідка може принести набагато більше проблем, ніж користі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

Цікаво Не робіть цього під час грози, аби не накликати біду: важливі прикмети

Гострі предмети

Шпильки, голки чи ножиці – особливо, якщо ви знайшли їх біля входу до своєї оселі – можуть бути дуже потужною негативною прикметою. Здавна люди вірили, що такі речі слугують провідниками темних сил у руках чаклунів та відьом.

Тож краще залишити річ там, де вона лежить, або ж винести її у рукавиці далі від свого житла.

Прикраси

Особливо уважними потрібно бути з тими прикрасами, що призначені для пальців та зап'ясть. Ті ж, що сплетені з ниток та намистин, мають сильне енергетичне поле, і рідко їх гублять випадково: набагато частіше їх зривають чи знімають через накопичення негативної енергії.

Вам у житті така річ точно не потрібна.



Знайдені прикраси забирати не варто / Фото Pexels

Гребінці та люстерка

Такі речі дуже міцно пов'язані з енергетикою попереднього власника, тож його чи її фінансові та особисті невдачі можуть перейти на вас. Окрім того, обидва ці предмети начебто використовують як магічні інструменти.

Дзеркала ж взагалі здавна вважалися містичними об'єктами, що можуть поглинати не тільки відображення, але й енергетику людини, що ними користувалася.

До речі, раніше ми розповідали про те, які рослини не можна приносити в дім, адже вони віщують біду

Натільні хрестики

Ці речі призначені для того, щоб захищати носія, та після втрати можуть стати справжнім джерелом небезпеки. Якщо ви знайшли та підняли такий хрестик, ризикуєте перейняти всі гріхи та негатив попереднього власника.

Наручні годинники

Вони тісно контактують зі шкірою та енергетикою людини, і підіймати знайдений на вулиці годинник точно не варто. Те саме стосується і годинників, що ви отримали після смерті родича – вони зберігають енергетичний відбиток людини, і тому носити їх не радять.