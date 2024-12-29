Ці 5 звичок можуть зіпсувати ваш сон: час відмовитися від них

Хороший нічний сон – це найкраща форма догляду за собою. Втім, деякі звички можуть тільки зашкодити вам у досягненні цієї мети.

Кожна звичка впливає на людей по-різному, і деякі з них можуть несподівано допомогти вам заснути. Втім, якщо ви боретеся з безсонням, варто почати з усунення деяких негативних звичок, які можуть заважати вашому відпочинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Використання телефону

Чимало експертів зі сну, а зокрема й Ніколь Шеллоу, сходяться на думці, що використання гаджетів перед сном – це одна з найгірших речей, які ви можете зробити для якості свого нічного відпочинку. Це пригнічує мелатонін та призводить до того, що вам складніше заснути.

Їсти чи пити

Намагайтеся уникати вечері за три години перед сном. На жаль, навіть перекуси можуть зробити відпочинок менш стабільним та якісним. Але особливе табу – це алкоголь. Зважайте на те, що хоч й може здаватися, що келих вина робить вас сонливими, насправді це призводить тільки до того, що ви будете прокидатися серед ночі з болем у голові чи спрагою.

Заняття спортом

Спорт – це чудово, але займатися ним ввечері не варто, адже це підвищує температуру вашого тіла, а перед відпочинком ви хочете досягти протилежного. Ввечері краще зосередитися на легкій розтяжці чи йозі, якщо ви відчуваєте потребу у фізичній активності.



Спорт перед сном може зашкодити відпочинку / Фото Pexels

А ось для активного спорту краще приберегти наступний ранок.

Залишатися у ліжку

Одна з поганих звичок, яку люди виробляють, коли не можуть заснути – це надто довго залишатися у ліжку. Натомість якщо ви не спите більше, ніж 20 хвилин, встаньте та зайдіть у вітальню чи іншу кімнату.

Ви можете почитати, помедитувати чи послухати заспокійливу музику. Повертайтеся в ліжко тільки тоді, коли зрозумієте, що збираєтеся засинати.

Не вимикаєте світло

Чимало людей мають прозорі штори, і це справді може вплинути на якість вашого сну. Також важливо подбати про те, аби не горіли екрани телефонів, годинники, світильники та інші гаджети.

Запам'ятайте, що для якісного сну вам потрібна цілковита темрява.