Ці 6 токсичних звичок руйнують вас: більшість людей їх мають

Звички – це дуже важлива частина життя будь-якої людини. Та, на жаль, далеко не всі з них корисні.

Січень – це перший місяць року, і чимало людей саме зараз позбутися усіх поганих звичок та розпочати рік з "чистого листа", повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, про деякі звички ви могли навіть не здогадуватися.

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Гортання соцмереж перед сном

Для багатьох людей це звичний заспокійливий ритуал – перед сном подивитися короткі відео з TikTok, погортати стрічку Інстаграм тощо. Втім, це тільки негативно впливає на вашу здатність розслабитися та почати засинати.

Докторка Зішан Хан переконана, що гаджети варто відкладати принаймні за 30 хвилин перед сном. Або ж ви можете вийти на зовсім новий рівень та взагалі зробити свою спальню зоною, вільною від телефона.

Нехтування фізичною активністю

Для багатьох людей між роботою та домашніми справами дуже складно знайти час для регулярних тренувань. Втім, це не значить, що від звичок сидячого способу життя не можна позбутися. Адже саме він сприяє стресу, проблемам із фізичним здоров'ям та поганому настрою.

Коли ми відмовляємося від думки, що фізична активність має значення тільки тоді, коли вона інтенсивна, даємо можливість включити у життя більше руху. Допоможуть навіть короткі прогулянки чи 5-хвилинні тренування під час перерв на роботі.

Пропускаєте перерви на роботі

Незалежно від того, чи працюєте ви в офісі, чи з дому, звичка працювати під час перерв точно не приносить вам нічого хорошого. Відпочинок не потрібно заслужити, і ви не отримаєте винагороди за те, що пропускаєте перерву.

Навіть якщо у вас є всього 5 хвилин, скористайтеся ними – можна прогулятися, провітрити голову та відновити мозок та тіло.



Пропускати перерви на роботі не варто / Фото Pexels

Робите імпульсивні покупки

Уникнення імпульсивних покупок не тільки покращить становище вашого гаманця, але й позитивно вплине на психічне здоров'я. Імпульсивні покупки часто призводять до стресу та безладу, а це сприяє напруженню та поганому настрою.

Для того, щоб уникнути імпульсивності у покупках, ви можете спробувати "правило 24 годин" – зачекайте всього день перед тим, як робити несуттєву покупку та оцініть, чи справді вам потрібний цей товар.

Не встановлюєте кордони

Незалежно від того, чи мовиться про стосунки, роботу чи особисту дружбу, брати на себе більше, ніж ви можете впоратися – це не найкращий шлях. Надмірні зобов'язання та невміння сказати "ні" можуть призвести до виснаження, образ та напруженості у стосунках.

Нехтування турботою про себе

Відсутність турботи про себе впливає не тільки на вас, але й на ваших близьких. І регулярна турбота про себе означає також, що ви зможете показувати її й іншим. І цей догляд за собою не обов'язково має бути 12-етапним доглядом за шкірою, чи включати покупку дорогих оздоровчих товарів.

Натомість ви можете спробувати вести щоденник, медитувати, готувати свої улюблені страви та займатися спортом, що приносить вам задоволення.