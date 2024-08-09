Ніколи не використовуйте цю каструлю для варення: вона є у всіх

Чимало господинь влітку займаються приготуванням варення, джемів та різноманітної іншої консервації. Втім, готувати її можна далеко не в усьому посуді. Вам потрібно знати, яку каструлю брати для варення ніколи не можна.

Заготовки на зиму починають робити вже влітку – і для цього використовують свіжі овочі та фрукти, які можна купити чи зібрати у себе на грядці. Та під час всього процесу потрібно враховувати не тільки якість ягід, але й матеріал посуду, у якому ви збираєтеся готувати.

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Який посуд найкращий для приготування варення

Існує кілька варіантів місткостей, у яких ви можете почати приготування варення. Перш за все, зверніть увагу на товщину стінок – що вона більша, то краще одяг підходить для консервації. Такі каструлі добре зберігають тепло, тримають його та більш рівномірно розподіляють температуру.

Отож, найкраще обрати нержавіючу сталь, адже недарма досвідчені кулінари також називають цей матеріал харчовою сталлю, адже навіть за найвищих температур з нею ви не отримаєте жодної шкідливої хімічної реакції. І навіть кислоти, які містяться у ягодах, не зможуть вплинути ані на характеристики, ані на вигляд сталі.

Чи можна варити варення в емальованій каструлі?

Такий вид посуду теж годиться для того, щоб готувати варення та джеми, адже вони теж добре розподіляють температуру та дозволяють правильно прогріти варення. Втім, тут є і один недолік: якщо ви будете поводитися з нею недостатньо обережно і регулярно піддаватимете її впливу високих температур, тоді на місткості з'являться тріщини та відколи, а в них обов'язково влаштуються бактерії.



Варення можна варити у різному посуді / Фото Pexels

Мідний таз

Посуд з міді зустрічається на кухнях не дуже часто, але він вважається надзвичайно вдалим для приготування варення. Перш за все, він виглядає дуже презентабельно, а по-друге, варення в такій каструлі ніколи не підгорить.

У якому посуді не можна варити варення

Є все ж один матеріал, який зовсім не підходить для приготування варення, і це – алюміній. Річ у тому, що коли він контактує з високими температурами та кислотами, що є у ягодах, матеріал починає окислюватися та віддавати варенню не тільки тепло, але й чимало домішок металів. І варення тоді буде не тільки шкідливим, але й просто несмачним.