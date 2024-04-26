Не тільки туалет: 5 місць у домі, де збирається найбільше мікробів

Коли ви думаєте про місця, де точно є багато мікробів, перш за все на думку, певно, приходить ванна чи туалет, але це не зовсім так. Є кілька інших місць, яким потрібно приділити особливу увагу під час прибирання.

Прибирання в домі – це важлива частина рутини, яку точно не варто пропускати. І для того, щоб прибирання було ефективним, вам потрібно знати, які місця потребують особливої уваги, адже у них збирається найбільше бактерій.

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Кухонні ганчірки та губки

Під час миття посуду бруд з тарілок і чашок, на жаль, не зникає, а частково переноситься на ваші губки для миття посуду. І якщо ви не миєте їх досить часто – тобто раз на день – це може призвести до того, що на них з'явиться чимало бактерій. Для того, щоб почистити бубку, вам потрібно просто намочити їх та на кілька хвилин помістити у мікрохвильову піч.

Та це очищення все ще не є ідеальним, тож губки рекомендують замінювати кожні два тижні чи навіть частіше, якщо ви відчуваєте у цьому потребу.

Кухонні стільниці

Чимало стільниць на кухні зберігають більше мікробів, ніж ви можете собі уявити – особливо у випадку, якщо у вас є звичка складати на них ще не помиті продукти, птицю та м'ясо.

Для того, щоб переконатися, що ваша стільниця по-справжньому чиста, вам потрібно знати, як правильно її чистити. Спершу потрібно протерти її гарячою водою із милом, після цього очистити звичайною водою. Але це ще не все – ви також можете нанести розчин відбілювача або ж скористатися дезінфікуючим засобом.



Стільниці потрібно протирати / Фото Pexels

Миски для домашніх тварин

Ось де справжнє джерело мікробів – і вся причина в тому, що власники часто забувають регулярно мити миски своїх домашніх тварин.

Робити це потрібно або у посудомийній машині, або ж вручну, але у гарячій воді і з використанням мила чи спеціального мийного засобу.

Тримачі для зубних щіток

Звісно, це не дивно, що у ванній кімнаті можна знайти досить багато різноманітних мікробів. Але винуватцем значної їх кількості може бути ваша зубна щітка. Вам може здаватися, що вона чиста, але насправді це зовсім не так. І щоразу, коли ви чистите зуби, головка вашої щітки волога, а це сприяє накопиченню бактетрій на тримачі щітки.

Зазвичай люди не звертають особливої уваги на те, щоб очищати його, а через вологість на ньому навіть може з'явитися цвіль.

Штора для душу

Завіса для душу – це ще одне підступне місце, де може з'явитися цвіль та велика кількість різноманітних бактерій. Тож прати шторку для душу у пральній машині потрібно принаймні раз на місяць.

В ідеалі ви повинні мати дві штори – щоб використовувати другу, поки перша у пранні. Втім, пам'ятайте, що пластикову завісу можна прати тільки у прохолодній воді.