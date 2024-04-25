Чимало любителів вазонів та рослин вдаються до підживлення орхідеї, щоб вона краще росла та цвіла, однак вам треба врахувати кілька правил, які не можна застосовувати під час цвітіння.

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Чи можна підживлювати орхідею під час цвітіння

Коли квітка цвіте, підживлювати її не можна, оскільки квіти можуть швидко зав’янути. Удобрювання для орхідеї в цей час стане стресом, тому квіти перестануть цвісти.

Коли можна підживлювати орхідеї

Найкраще застосовувати підживлення для рослини в той час, коли вона вже перецвіла, в періоді росту коріння, коли росте листя чи з’являються квітоноси. Коли вже є бутони чи квіти, то підживлювати її не можна.

Чим та як підживити орхідеї

Експертка радить використовувати «Витяжку з біогумусу». Поливайте нею рослину 2 – 3 рази з добривом, а тоді простою водою. У 4 літрах води розчиніть 1 ковпачок (50 міліграмів) добрива та добре перемішайте.

Добриво залийте в місткість більшу за горщик з орхідеєю. Поставте туди рослину та залишіть так на кілька годин, щоб квітка змогла цього добрива «напитися».