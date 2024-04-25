Многие любители вазонов и растений прибегают к подпитке орхидеи, чтобы она лучше росла и цвела, однако вам надо учесть несколько правил, которые нельзя применять во время цветения.
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Можно ли подкармливать орхидею во время цветения
Когда цветок цветет, подпитывать его нельзя, поскольку цветы могут быстро завянуть. Удобрение для орхидеи в это время станет стрессом, поэтому цветы перестанут цвести.
Когда можно подкармливать орхидеи
Лучше всего применять подкормки для растения в то время, когда она уже перецвела, в периоде роста корней, когда растут листья или появляются цветоносы. Когда уже есть бутоны или цветы, то подпитывать ее нельзя.
Чем и как подкормить орхидеи
Эксперт советует использовать "Вытяжку из биогумуса". Поливайте ею растение 2 – 3 раза с удобрением, а потом простой водой. В 4 литрах воды растворите 1 колпачок (50 миллиграммов) удобрения и хорошо перемешайте.
Удобрение залейте в емкость больше горшка с орхидеей. Поставьте туда растение и оставьте так на несколько часов, чтобы цветок смог этого удобрения "напиться".