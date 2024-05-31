Найкращий колір для зафарбовування сивини: ось як підібрати фарбу

Сивина – це те, з чим доводиться з віком зіштовхуватися усім людям. Відбувається це через те, що у організмі виробляється все менше меланіну, який і відповідає за певний природний колір волосся.

З часом кутикула волосся потовщується, стає все більш міцною та гірше піддається впливу пігментів, і навіть завдяки фарбуванню не завжди вдається досягнути щільного кольору та насиченого відтінку.

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Як фарбувати волосся з сивиною

З появою сивини чимало людей починають замислюватися про те, у який саме спосіб її можна найкраще маскувати: чи то зафарбовувати повністю, чи то злегка тонувати, або ж взагалі просто залишати волосся білим.

І фарбування сивини – це не таке просте завдання, як може здатися на перший погляд. Волосся стає більш жорстким, а це ускладнює проникнення пігментів всередину. А враховуючи те, що у сивому волоссі немає звичної пігментації, іноді доводиться вносити корективи у звичний спосіб фарбування.

Як обрати колір для фарбування сивини

Результат фарбування волосся може залежати від справді великої кількості факторів – від того, наскільки сиве волосся, якого типу та кольору фарба тощо. І результат цей може бути досить непередбачуваний, навіть якщо ви використовуєте відтінок фарби, який близький до вашого власного. Тож потрібно заздалегідь продумати, у який колір фарбувати сиве волосся.

Якщо сивини небагато, і у загальній масі волосся вона не дуже помітна, тоді експерти радять обирати натуральний колір, або ж брати відтінок на кілька тонів світліший. Так, навіть якщо фарба не повністю покриє сивину, це буде не надто помітно.



Фарбувати сиве волосся потрібно ретельно / Фото Pexels

А ось коли сивини вже багато, тоді можна і обирати колір, який відрізняється від натурального. Втім, коли ви проводите будь-який експеримент, потрібно дотримуватися кількох базових правил.

Перш за все, зверніть увагу на кольоротип. Якщо ви блондинка від природи, не варто відразу хапатися за темну фарбу – краще зробити цей перехід поступовим і протестувати проміжні відтінки. А якщо ви хочете мати світле волосся, зважте на те, що далеко не завжди світлі фарби ефективно зафарбовують сивину – річ у тому, що їм може просто не вистачати інтенсивності пігменту.

Найкраще для того, щоб закрити сивину, підійдуть теплі та м'які натуральні відтінки: темний шатен, русявий, різні відтінки каштанового, шоколадний.