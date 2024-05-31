Ковдра й подушка вимагають такої ж уваги, як постільна білизна, оскільки ми проводимо в ліжку від 6 до 9 годин щодня, тому важливо, щоб вони мали приємний аромат та гарний вигляд.

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Чи можна прати ковдру

На відміну від легкої постільної білизни, дати раду з ковдрою куди важче, оскільки вона важка й габаритна, тож має дуже маленький шанс поміститися в барабан машинки.

Щоб зрозуміти, чи можна взагалі прати ковдру в машинці, ознайомтеся з інформацією на ярличку. Таким чином ви зрозумієте, як прати виріб – руками чи за допомогою машинки.

Ковдру прати в пральній машинці можна лише у випадку, якщо вона розрахована на завантаження 7 кілограмів та більше. Якщо ж в машинці передбачене менше завантаження, то ковдра може призвести до поломки.

Як прати ковдру з синтепону

Така ковдра є невибаглива в догляді, тож труднощів з пранням не виникатеме. Оберіть температуру 40 градусів та виставте 800 обертів чи менше. Для прання ковдри з синтепону використовуйте гель, а після прання почепіть просушитися та кілька разів струсіть виріб.



Кожну ковдру треба прати по-особливому / Фото Pexels

Як прати пухову ковдру

З пуховою ковдрою слід бути обережним, бо неправильне прання призведе до збиття пуху в грудки. Ковдра матиме не лише непривабливий вигляд, але й погано просушиться та буде мати поганий запах.

Для прання виставте температуру 30 градусів та виберіть делікатний режим, порошок використовуйте лише рідкий. Ковдру треба сушити на горизонтальній поверхні, підклавши під не рушники чи інші речі, які добре вбирають вологу. Під прямим сонячним промінням ковдру ставити не можна, а під час сушіння треба струшувати та розминати, щоб пух рівномірно розподілився всередині виробу.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Як випрати вовняну ковдру

Температура води не повинна перевищувати 30 градусів. Висока температура може призвести до того, що ковдра зменшиться в розмірах. Обирайте делікатний режим та додавайте рідкий порошок. Віджим для такої ковдри протипоказаний.

Як випрати ковдру з холлофайбера

Така ковдра добре переться в машинці. Температуру води встановіть 30 градусів, виберіть делікатний режим та періть гелем, а не пральним порошком.