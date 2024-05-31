Одеяло и подушка требуют такого же внимания, как постельное белье, поскольку мы проводим в постели от 6 до 9 часов ежедневно, поэтому важно, чтобы они имели приятный аромат и хороший вид.

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Можно ли стирать одеяло

В отличие от легкого постельного белья, справиться с одеялом куда труднее, поскольку оно тяжелое и габаритное, поэтому имеет очень маленький шанс поместиться в барабан машинки.

Чтобы понять, можно ли вообще стирать одеяло в машинке, ознакомьтесь с информацией на ярлычке. Таким образом вы поймете, как стирать изделие – руками или с помощью машинки.

Одеяло стирать в стиральной машинке можно только в случае, если оно рассчитано на загрузку 7 килограммов и более. Если же в машинке предусмотрено меньше загрузки, то одеяло может привести к поломке.

Как стирать одеяло из синтепона

Такое одеяло неприхотливое в уходе, поэтому трудностей со стиркой не возникнет. Выберите температуру 40 градусов и выставьте 800 оборотов или меньше. Для стирки одеяла из синтепона используйте гель, а после стирки почепите просушиться и несколько раз встряхните изделие.



Каждое одеяло надо стирать по-особенному / Фото Pexels

Как стирать пуховое одеяло

С пуховым одеялом следует быть осторожным, потому что неправильная стирка приведет к сбиванию пуха в комки. Одеяло будет иметь не только непривлекательный вид, но и плохо просушится и будет иметь плохой запах.

Для стирки выставьте температуру 30 градусов и выберите деликатный режим, порошок используйте только жидкий. Одеяло надо сушить на горизонтальной поверхности, подложив под не полотенца или другие вещи, которые хорошо впитывают влагу. Под прямыми солнечными лучами одеяло ставить нельзя, а во время сушки надо встряхивать и разминать, чтобы пух равномерно распределился внутри изделия.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Как постирать шерстяное одеяло

Температура воды не должна превышать 30 градусов. Высокая температура может привести к тому, что одеяло уменьшится в размерах. Выбирайте деликатный режим и добавляйте жидкий порошок. Отжим для такого одеяла противопоказан.

Как постирать одеяло из холлофайбера

Такое одеяло хорошо стирается в машинке. Температуру воды установите 30 градусов, выберите деликатный режим и стирайте гелем, а не стиральным порошком.