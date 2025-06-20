Цими грошима милостиню подавати не можна: притягнете біду

Подавати милостиню – це добра справа, але й вона оточена безліччю різних прикмет, про які знають далеко не всі. Та якщо віддати деякі конкретні гроші, можна накликати на себе чимало проблем.

Коли даєте милостиню, варто зважати на те, які саме гроші ви для цього використовуєте, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Наприклад, існує правило, що гроші, отримані на решту після покупки хліба та солі, віддавати не можна.

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Якими грошима не можна давати милостиню?

Якщо ви отримали гроші у цей день, віддавати їх жебракам не можна. Прикмети стверджують, що гроші обов'язково мають "переночувати" вдома, і тільки тоді з них можна виділяти частину на благодійність. Окрім того, існують також деякі повір'я, начебто молоді незаміжні дівчата не мають давати милостиню – мовляв, так вони можуть роздати свою удачу та у майбутньому позбутися сімейного щастя.

Вважалося, що коли даєте милостиню, подавати потрібно купюри та монети, на яких є одиниці та нулі. А ось парну монету чи купюру давати не можна: наприклад, стверджують, що 2 гривні давати можна тільки на церкву.



Деякі гроші не можна віддавати на милостиню / Фото Pexels

Вірили, що потрібно подати милостиню жебракам, що сидять біля входу у храм, біля каплиці та біля святих місць, а також біля входу на базар. Але також є правило: не можна давати гроші та вході, тільки на виході.

А ось подавати милостиню людям, що сидять на перехрестях, біля кладовищ та лікарень, побоювалися: вірили. начебто разом із грошима можна так віддати і своє здоров'я. Також, аби не позбутися удачі та достатку, уникали подавати милостиню молодим людям.

До слова, вірили також, що притягнути біду можуть і деякі предмети в домі, якщо ставити їх не там, де слід. Раніше ми вже розповідали, що ніколи не можна класти на підвіконня.

Давати гроші нужденним потрібно завжди правою рукою, а для того, аби не перетягнути на себе нещастя від жебрака, не давали їх йому у руки, а клали на землю, у баночку чи шапку. Обов'язково під час цього потрібно промовляти такі слова: "Не збідніє рука, що дає".