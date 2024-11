Зелений чи чорний: який чай більш корисний

Чай – це другий за популярністю у світі напій, і його можна знайти практично у кожному домі. Найчастіше п’ють саме чорний чай, хоча і зелений не дуже відстає за популярністю.

Можливо, ви про це не знали, але і зелений, і чорний чай виготовляють з однієї рослини, і відрізняються вони винятково методами обробки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Eat this, not that. Після збору листя воно окислюється, і це й створює виразний аромат та колір чаю, але процес можна зупинити за допомогою тепла, і це інактивує елементи. Так і отримують різні чаї.

Цікаво Тільки не викидайте: ось 5 несподіваних способів використовувати лотки від яєць

Який чай корисніший?

І чорний, і зелений чай мають схожі профілі поживних речовин, адже обидва містять кофеїн, антиоксиданти та чимало інших важливих фітонутрієнтів. Основні ж відмінності між чорним та зеленим чаєм походять від способів їх обробки та окислення.

І хоча чорний та зелений чай містять однакову кількість поліфенолів, у кожному чаї вони злегка відрізняються, тож через методи обробки зелений та чорний чай можуть запропонувати унікальні переваги для здоров’я.

І чорний, і зелений чай практично не містять калорій (у чорному чаї їх нуль, а у зеленому – менше ніж 2). А ось кофеїну ви більше знайдете, на диво, у зеленому чаї – 29 міліграмів порівняно з 26 у чорному.



Зелений чай містить більше кофеїну / Фото Pexels

Десятиліття досліджень також показують, що поживні речовини і в чорному, і в зеленому чаї можуть підтримувати обмін речовин та здоров’я серцево-судинної системи.

Чорний чай, втім, має кілька унікальних переваг:

Контроль ваги . Вважається, що поліфеноли у чорному чаї є більш ефективними для схуднення, ніж поліфеноли у зеленому.

. Вважається, що поліфеноли у чорному чаї є більш ефективними для схуднення, ніж поліфеноли у зеленому. Протизапальні властивості. Через те, що чорний чай містить більше теафлавінів, він вважається більш корисним для антиоксидантного захисту.

Але це не значить, що зелений чай не може запропонувати чимало користі для здоров’я. Деякі його унікальні властивості просто вражають: зокрема, дослідження показують, що катехіни зеленого чаю можуть справді сприяти профілактиці раку.

Тож визначити, який чай більш корисний, просто неможливо, адже кожен з них має чимало переваг для здоров’я, і обидва напої будуть корисними для організму.