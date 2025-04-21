Найкращий чай для заспокоєння розладу шлунка: варто мати під рукою

Час від часу відчувати розлад шлунка – це нормально, навіть якщо ви вживаєте пробіотичні продукти та дотримуєтеся корисних звичок для кишківника.

Біль у животі – це надзвичайно неприємно. На щастя, всього одна чашка чаю може вас врятувати від цього завдяки своєму теплі та заспокійливій дії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Який чай найкращий від розладу шлунка?

Попри те, що чимало видів чаю можуть допомогти, коли ви відчуваєте біль у животі, все ж є один, який може бути особливо корисним: імбирний чай чи вода, настояна на імбирі. Вважається, що цей пряний напій може розслабити кишково-шлунковий тракт та зменшити запалення – а це робить його чудовим для полегшення травного дистресу.

В основному за полегшення симптомів відповідає гінгерол – головна активна речовина свіжого кореня імбиру. На клітинному рівні гінгерол може взаємодіяти з кишково-шлунковим трактом та заспокоювати м'язові скорочення, а також посилювати рух їжі та газів через кишківник. Це може допомогти вгамувати надмірну роботу травної системи – і так полегшити неприємні симптоми.



Імбирний чай дуже корисний / Фото Pexels

Окрім гінгеролу, у корені імбиру можна знайти ще кілька корисних речовин – вони націлені на рецептори серотоніну в кишківнику та мозку, які відграють ключову роль у нудотному рефлексі. Тож імбирний чай вважається протизапальним напоєм, що може підтримувати роботу кишківника та допомагати під час нудоти.

До речі, раніше ми вже розповідали, які продукти потрібно їсти, аби легше та краще засинати.

Зважайте, що свіжий імбирний корінь містить більше активних речовин, ніж висушена спеція, тож якщо вам потрібний сильний напій, краще використати саме його.

До того ж свіжий імбирний чай можна легко приготувати з нуля. Для цього потрібно нарізати імбир тонкими кружечками та покласти його у чашку, а після цього залити гарячою водою. Після цього настоюйте 5 – 10 хвилин чи довше, якщо ви хочете отримати сильніший смак. За бажанням можна прибрати кружечки імбиру з чашки, аби вони не заважали.