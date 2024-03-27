Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, скільки різних прикмет пов'язано із вікнами. І для того, щоб навесні принести до будинку радість і щастя та прикликати удачу, ви можете підібрати правильний день для миття вікон. І наші предки зазвичай робили це перед Великоднем.

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Найбільш вдалий час для миття вікон

Вважається, що найбільш вдалий час для того, щоб почистити усі вікна в оселі – це напередодні Великодня, адже сонячне світло, що проникає у дім через вікна у цей час, начебто може вигнати із помешкання всяку нечисть.

Коли ви протираєте скло, важливо також думати про те, що ви змиваєте із вікон увесь негатив, що накопичився на них, а натомість впускаєте у дім світло, мир та щастя.

До речі, зважайте і на інші прикмети щодо вікон – наприклад, не радять прибирати у будинку, де відчинені усі вікна, адже це може призвести до різних сварок та розбіжностей. Окрім того, перед тим, як починати прибирання у домі, вам спершу потрібно вимити вікна, зачинити їх, і тільки потім починати наведення ладу всередині помешкання.



Мити вікна варто перед Великоднем / Фото Pexels

Які є заборони під час прибирання перед Великоднем

Не варто мити вікна вагітним жінкам – перш за все, щоб не нашкодити здоров'ю. Ця робота досить важка, тож тут пояснення логічне. Не варто мити вікна і під час дощу – і з об'єктивних причин, і через те, що це може принести негаразди у сім'ї.

Зважайте також на те, що вікна не варто мити і після заходу сонця, адже інакше ви можете ненароком "вимити" усе благополуччя із вашого будинку. Починають вікна мити із внутрішньої їх сторони, а тільки потім приступають до зовнішніх віконних рам.

Як привернути гроші миттям вікон

Існує повір'я про те, що якщо ви будете мити вікна червоною тканиною, ви станете багатими. Втім, вам потрібно купити ганчірку такого кольору, адже старий одяг та постіль для цього використовувати не можна.

Також ви можете додати трохи кориці у воду, якою миєте вікна. Так вони будуть не тільки приємно пахнути, але і ви привернете до оселі матеріальне благополуччя та процвітання. Ще один простий спосіб – киньте у воду кілька монет, перед цим побажавши примноження статків.

А ось після того, як закінчите миття вікон, монети потрібно викласти на підвіконня, а воду вилити під те дерево, що росте біля вашого дому. Витрачати монети не варто – вони мають стати вашим талісманом аж до наступного миття дому.