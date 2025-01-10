Коли потрібно пити каву, аби вона подовжувала життя: несподівана відповідь

Щойно зварена ранкова кава може бути частиною щоденного розпорядку дня, і якщо ви розрахуєте час правильно, вона може ще й принести неймовірну користь для вашого здоров'я.

Якщо ви полюбляєте каву, тоді для вас стане чудовою новиною те, що вона потенційно може допомогти вам прожити кілька додаткових років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, для цього її потрібно випити у правильний час.

Цікаво 5 дзвіночків, що у квартирі пора робити ремонт: не варто їх ігнорувати

Коли потрібно пити каву?

Кава традиційно вважається ідеальним початком для довгого ранку. Втім, тільки 36% учасників дослідження European Heart Journal пили каву вранці. 16% п'ють її протягом дня, а ще 46 – взагалі не вживають каву.

Зважайте на те, що вживання кави вдень та пізно ввечері може призвести до порушення циркадних ритмів та рівня таких гормонів, як мелатонін. А це призводить до серцево-судинних проблем – як-от запалення та артеріального тиску.

Тож експерти стверджують, що для того, аби покращити свій сон та потенційно подовжити тривалість життя, каву набагато краще пити вранці, а не в будь-який інший час доби.



Каву потрібно пити вранці / Фото Pexels

Яка є користь від кави?

Доведено, що вживання кави має чимало переваг – зокрема, вона може підтримувати здоров'я вашого серця та кишківника. Вона містить кофеїн, який також допомагає покращити концентрацію уваги та когнітивні функції. Окрім того, вживання кави також асоціюють з меншим ризиком серцевих захворювань та діабету.

Тож якщо ви хочете швидко отримати кофеїн та заряд енергії, кава – це ідеальний вибір. Окрім того, якщо ви не будете додавати до свого напою цукор та вершки, вона також є й чудовим дієтичним напоєм, який може допомогти у контролі ваги та схудненні.