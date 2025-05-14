Єдиний кущ, який не можна садити біля дому: більшість і не здогадуються

Кущі біля дому – це чудовий спосіб створити цікавий ландшафт, привабити запилювачів та отримати затінок. Втім, якщо кущ обрати неправильно, можна притягнути до себе чимало неприємностей.

Предки вірили, що кожна рослина, яку ви садите на ділянці, має своє значення, а також може впливати на людську долю, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож і обирали рослини надзвичайно уважно – а деяких взагалі уникали за будь-яку ціну.

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Який кущ не можна садити біля дому?

Бузина з давніх-давен нашими предками проклятою, небезпечною рослиною – звідси й взялася інша її назва, "чортова ягода". В народі також говорили, що цей кущ належить нечистому, а іноді бузину навіть називали "деревом смерті".

Вірили, що виростив бузину сам диявол, а після цього оселився у ній. Раніше люди ніколи не рубали бузини – навіть якщо вона розросталася надто сильно чи захоплювала ділянку – адже вірили, що тоді чорт може прийти й помститися.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, які квіти не можна садити біля дому, адже вони накликають проблеми та біду.

Ніколи бузину також не заносили у дім: існувало повір'я про те, що у кімнаті, де вона стоїть, може статися нещастя. Вирощувати ж бузину біля будинку вважалося поганою прикметою. А якщо ненароком лягти під нею відпочити, можна було притягнути нещастя та хвороби.



Бузини не можна садити під домом / Фото Pexels

З бузиною, як "нечистим" кущем, у багатьох регіонах також пов'язували здатність "навіювати блуд". Вірили, що якщо до людини вчепиться блуд, вона ходитиме навколо куща бузини днями, і не зможе знайти дорогу додому.

Але існували й прикмети про те, що під кущами бузини можна було знайти скарби – коштовності та золото. Втім, всі вони належали нечистому, і тому до ранку перетворювалися на черепки чи купку гною – це лихий глумився над шукачами скарбів.

А коли народні знахарі "переносили", чи то "відсилали" хворобу людини, вони робили це на бузину. Під цей же кущ виливали воду, в якій купали хвору дитину, аби хворобу забрав нечистий дух, що мешкає у кущі.

Тож садити бузину біля дому – це точно не найкраще рішення, що може призвести до численних енергетичних проблем.