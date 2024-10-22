Плюс від холодного циклу прання полягає лише у зниженні електроенергії, оскільки пральна машинка не нагріває воду, пише Southern Living. Така температура є ощадною для деяких тканин, втім під час прання все одно варто піддавати речі дезінфекції завдяки гарячій воді.

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Навіть попри додавання порошку, холодне прання не здатне впоратися з речима так, як тепла вода. Експерти кажуть, що всі речі треба прати в теплій воді, окрім делікатних тканин. Фахівці навіть виділили 5 видів речей, яке не можна прати в холодній воді.

Забруднений одяг

Сильно забруднене вбрання потребує використання гарячої води. Вона потрібна для того, щоб видалити всі плями з одягу. Холодна вода не здатна ефективно впоратися з брудом і пилюкою, оскільки при маленькій температурі порошок не діє.

Рушники та постільна білизна

Холодна температура води не допоможе знищити бактерії та пилових кліщів з рушників та постільної білизни. Усі речі, які доторкаються до шкіри найкраще прати в гарячій воді.



Прання у холодній воді є неефективним / Фото Pexels

Речі, які треба продезінфікувати

Якщо ви чи хтось із вашої родини хворів, то речі в яких перебували під час грипу чи застуди, треба прати в гарячій воді, щоб знищити всі мікроби.

Білі тканини

Світлі речі найкраще прати в гарячій воді, щоб видалити забруднення та зберегти чистоту. Холодна вода не зможе відіпрати білі тканини.

Трикотажні та синтетичні тканини

У холодній воді дуже важко відіпрати трикотажні речі. На тканині можуть залишитися сліди від порошку, які не розщепляться так, як у гарячій воді.