Не вдягайте це на Новий рік: можете накликати на себе невдачі

До Нового року лишилося зовсім небагато часу, а це значить, що вже можна починати продумувати, в чому ви будете його зустрічати. І щодо цього є кілька засторог.

На жаль, зустрічати Новий рік можна не в усьому одязі – деякі предмети гардероба можуть притягнути невдачі та лихо на весь прийдешній рік, тож до свята краще заховати їх глибше у шафу, повідомляє 24 Канал.

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В яких кольорах не можна бути на Новий рік

Символ 20225 року – це Змія, тож не варто використовувати кольори, які можуть її "розлютити". Зокрема, радять уникати чорного, сірого, червоного та фіолетового кольору. Езотерики переконані, що таке вбрання може притягнути невдачі до вас на досить тривалий час.

Окрім того, не варто випробовувати удачу і з синім та блакитним одягом. Одяг з натуральної зміїної шкіри – це табу на цьогорічне святкування Нового року.

Натомість ось кілька відтінків, які допоможуть залучити удачу на цілий рік.

Зелений. Цей колір – основний у прийдешньому році, а також він символізує ріст, процвітання та гармонію.

Цей колір – основний у прийдешньому році, а також він символізує ріст, процвітання та гармонію. Коричневий. Колір асоціюється із землею та стабільністю.

Колір асоціюється із землею та стабільністю. Золотистий. Якщо ви хочете досягти успіху та багатства, варто одягнути вбрання саме такого кольору.

Якщо ви хочете досягти успіху та багатства, варто одягнути вбрання саме такого кольору. Сріблястий. Він також приносить удачу та залучає фінансовий успіх.



Одяг до Нового року потрібно підбирати уважно / Фото Pexels

Який одяг не можна одягати на Новий рік

Перш за все, не варто на святкування не варто одягати старий, зношений одяг – це буде символом бідності, невдач та негараздів. На свято потрібно вбратися у найновіший одяг з того, що у вас є – це начебто залучає нові речі та досвіди у ваше життя.

Також не радять вдягати щось повсякденне, або ж такі речі, що пов'язані з неприємними спогадами – вони можуть вплинути і на прийдешній рік та зіпсувати його. Весь одяг, що вам не надто сильно подобається, варто залишити у цьому році та не нести у прийдешній.

І останнє, але не менш важливе правило – не можна вдягати брудні речі. Навіть якщо ви поставили досить непомітну пляму, краще замінити вбрання, адже це може притягнути негаразди у 2025 рік.