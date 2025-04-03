Яка картопля найкраща для посадки: велика чи дрібна

Вже не за горами посадка картоплі, а це значить, що пора визначитися з посадковим матеріалом. Адже правильний його вибір – це ключовий крок до багатого урожаю.

Одна з основних речей, від якої залежить, скільки картоплі ви зберете з кожного куща восени – це правильний вибір посадкового матеріалу, повідомляє 24 Канал. І чимало городників не знають, якого розміру має бути картопля для посадки.

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Якого розміру має бути картопля для посадки?

Ідеальна вага насіннєвої картоплі має бути приблизно 40 – 100 грамів. За розміром така картоплина буде нагадувати куряче яйце. Саме цей розмір може забезпечити оптимальну кількість поживних речовин, аби рослина добре проросла та розвивалася згодом.

Натомість дрібна картопля буде недостатньо поживною для гарного росту куща. А ось велика бульба може мати свої особливості.

Велику картоплю в цілому можна використовувати для посадки – та з дотриманням деяких умов. Зокрема, перед тим, як класти картоплю в лунки, її потрібно розрізати на кілька частин, аби на кожній з них було по кілька вічок. Так ви можете забезпечити гарне проростання та рівномірний розподіл поживних речовин.



Для посадки найкраще обирати середню картоплю / Фото Pexels

Втім, використання великої бульби – це не ідеальний варіант. Насправді вона має свої недоліки: вона не поспішає випускати коріння, адже використовує запас живлення з материнської бульби. Тож використання великої картоплі не призведе до великого врожаю. Навпаки – скоріш за все, картопля з такого куща буде дрібна, і її буде не дуже багато.

Але ось кілька важливих факторів, на які потрібно звернути увагу під час вибору насіннєвої картоплі:

вона має бути чиста та здорова, без пошкоджень чи ознак хвороб;

на бульбі має бути якомога більше вічок – тоді вона випустить більше пагонів, а це сприяє гарному врожаю;

найкращий розмір – як куряче яйце, а ось більшу картоплю радять вже розрізати.

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Коли садити картоплю навесні?

Найкращі терміни для посадки картоплі – це коли на глибині ґрунту у 10 сантиметрів вже є середньодобова температура у 6 – 8 градусів. У південних та центральних регіонах такі умови зазвичай настають в першій половині – середині квітня. А ось на заході та на півночі – в другій та третій декаді місяця.

До речі, раніше ми вже розповідали, що потрібно покласти в лунку до картоплі, аби вона дала максимальний урожай.