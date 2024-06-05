Найбільш економний режим прання: він також дуже ефективний

Якщо ви хочете не тільки отримати чисті речі, але і трохи заощадити на роботі пральної машини, вам потрібно розібратися у тому, який режим використовує найменше електрики.

Якщо ви маєте в будинку тварин чи маленьких дітей, або ж носите переважно світлий одяг, прання може накопичуватися дуже швидко, і чи не щодня доведеться запускати пральну машинку. І тоді проблема вибору найбільш економного режиму стає справді актуальною.

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Який режим прання потрібно обрати

Режим прання – це завжди про поєднання двох складових: температури, води та часу. І в екорежимі ви будете використовувати менше води та нижчу температуру, ніж у більшості інших налаштувань. Та прання у такому випадку триватиме довше. Якщо ви оберете цей режим, вам знадобиться дещо довший цикл прання, щоб досягти такого ж рівня чистоти ваших речей.

Та потрібно зважати на те, що найдорожчий процес у пранні – це нагрівання води. Натомість у порівнянні з ним обертання барабана споживає дуже мало енергії. Отож, екорежим однаково буде набагато більш економним, ніж швидке прання із використанням гарячої води.

Прання за нижчої температури дозволяє використовувати на 35 – 59% менше енергії, ніж прання за високої. Приблизно 90% електроспоживання пральної машини припадає на нагрівання води. Отож, ви заощаджуєте енергію, але не час.



Прати потрібно на екорежимі / Фото Pexels

Що робити, якщо в машині немає екорежиму

Не всі машини обладнані екорежимом, та ви можете налаштувати потрібні параметри самостійно. Виставте температуру у 30 градусів – вона буде досить ефективною. Більшість засобів, які можна купити у магазинах, прекрасно діють у такій воді чи навіть за нижчих температур. Також потрібно пам'ятати, що заощадження енергії на пранні корисне не тільки для вашого гаманця, але і для екології.