Що не можна давати їсти коням: ці продукти можуть зашкодити
- Коням не можна давати шоколад, картоплю, помідори, м'ясо та молочні продукти, оскільки вони можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.
- Шоколад може викликати судоми, картопля та помідори містять атропін, шкідливий для нервової системи, а молочні продукти викликають розлади через непереносимість лактози.
Часто люди можуть давати коням людську їжу, але так робити не можна, оскільки вона здатна їм зашкодити. Є певні продукти, які для коней можуть стати навіть смертельними.
Кожен власник коня знає, що правильне харчування тварини забезпечить йому здоров’я та гарне самопочуття, пише 24 Канал з посиланням на GutzBusta.
Читайте також Як обрати комбікорм для кроликів: основні поради
Якщо давати їм заборонені продукти, то це може призвести до проблем з травленням, ожиріння та збільшення ризику захворювання. Саме тому варто дізнатися про їжу, яка для коней є забороненою.
До речі, знайти корм для коней за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.
Шоколад
Шоколад може викликати в коня судоми та кровотечу. Це призведе до прискореного серцебиття, м’язового тремтіння та діареї. Велика доза може призвести навіть до фатального наслідку.
Деяка їжа є для коней забороненою / Фото Pexels
Картопля
Для коней картопля є токсичною. У ній міститься сполука атропін, яка погано впливає на нервову систему тварини. Сира картопля ще більш небезпечна, як і стебла чи листя. Коні можуть відчути шлунково-кишкові розлади чи атропінову токсичність.
Помідори
У помідорах теж міститься атропін, який може викликати в коней коліки, прискорене серцебиття та закрепи. Зелені помідори можуть навіть сповільнити роботу кишківника.
До слова! Під квочку кладуть 21 яйце, які повинні бути чистими, свіжими та не з холодильника, для підтримки температури використовують гусячий пух. У які дні садити квочку на гніздо – читайте в нашому матеріалі.
М’ясо
Травна система коней не пристосована для вживання м’яса. Ці тварини є травоїдними, тому їхні зуби пристосовані для пережовування рослин.
Молочні продукти
Коні мають непереносимість лактози, тому молочні продукти в будь-якому вигляді є для них небезпечними. Вживання їжі з лактозою може призвести до розладів травлення й діареї.