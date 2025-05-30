Что нельзя давать есть лошадям: эти продукты могут навредить: что можно давать лошадям

Часто люди могут давать лошадям человеческую пищу, но так делать нельзя, поскольку она способна им навредить. Есть определенные продукты, которые для лошадей могут стать даже смертельными.

Каждый владелец лошади знает, что правильное питание животного обеспечит ему здоровье и хорошее самочувствие, пишет 24 Канал со ссылкой на GutzBusta.

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Если давать им запрещенные продукты, то это может привести к проблемам с пищеварением, ожирение и увеличение риска заболевания. Именно поэтому стоит узнать о еде, которая для лошадей является запрещенной.

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Шоколад

Шоколад может вызвать у лошади судороги и кровотечение. Это приведет к учащенному сердцебиению, мышечной дрожи и диареи. Большая доза может привести даже к фатальному исходу.



Некоторая пища является для лошадей запрещенной / Фото Pexels

Картофель

Для лошадей картофель является токсичным. В нем содержится соединение атропин, которое плохо влияет на нервную систему животного. Сырой картофель еще более опасен, как и стебли или листья. Лошади могут почувствовать желудочно-кишечные расстройства или атропиновую токсичность.

Помидоры

В помидорах тоже содержится атропин, который может вызвать у лошадей колики, учащенное сердцебиение и запоры. Зеленые помидоры могут даже замедлить работу кишечника.

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Мясо

Пищеварительная система лошадей не приспособлена для употребления мяса. Эти животные являются травоядными, поэтому их зубы приспособлены для пережевывания растений.

Молочные продукты

Лошади имеют непереносимость лактозы, поэтому молочные продукты в любом виде являются для них опасными. Употребление пищи с лактозой может привести к расстройствам пищеварения и диарее.