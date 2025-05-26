Для высаживания кур, используют различные породы кур, пишет 24 Канал со ссылкой на Agrodream. К самым распространенным породам относятся: сусекс, орпингтон, брама, силки и орловская порода. Впрочем, если вам не нужно много цыплят для разведения, то подойдет и наседка, которая уже есть в домашнем хозяйстве.

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Как понять, какая наседка подходит

Перед подсадкой надо убедиться в том, что наседка действительно сидит на гнезде и не оставит его. Когда курица начнет квокать, то уже через 3 дня ее можно сажать на гнездо с яйцами. Его надо подготовить заранее, выложив чистое и мягкое сено и солому. Лучше всего гнездо держать в тихом и темном месте.

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В какие дни сажать наседку

Хозяйки говорят, что лучше всего сажать наседку на гнездо вечером, потому что именно в это время наседка легче переносит смену обстановки. Благоприятными считаются так называемые "женские дни" – среда, пятница, суббота или утро воскресенья.



Названы лучшие дни для посадки наседки на гнездо / Фото Pexels

Подготовка яиц для высадки яиц

Лучше всего подкладывать под наседку яйца с закругленными концами. Они должны быть чистыми и свежими. Ни в коем случае нельзя брать яйца из холодильника. На высадку наседки кладут 21 яйцо, но если курица не большая, то может быть 17 яиц. Чтобы поддерживать оптимальную температуру в гнезде, стоит использовать гусиный пух на дне.

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Наседка должна высиживать яйца в течение 21 дня. Через 5 дней можно проверить их на наличие болтунов. Неплодные яйца можно сразу утилизировать. Наседку рекомендуется кормить сухим зерном и обеспечить ей доступ к свежей воде. Также стоит позволять ей определенное время гулять и бывать на свежем воздухе.