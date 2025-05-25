Основная причина появления муравьев – несоблюдение чистоты, впрочем порой они могут мигрировать от соседей, пишет 24 Канал. Муравьи боятся многих вещей, поэтому бороться с ними не так уж и сложно. Специалисты знают несколько эффективных способов против муравьев, которыми вы можете воспользоваться.

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Как избавиться от муравьев в доме

Чтобы сделать простое средство от муравьев, нужно в стакан воды добавить столовую ложку соли и добавить колпачок перекиси водорода. Все это надо перемешать и опрыскивать раствором места, где живут муравьи. Уже через 30 минут муравьи убегут.

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Также помогает йодный раствор. В 3 литрах воды надо размешать 10 миллиграммов йода и обработать средством места, где замечаете наибольшее скопление муравьев.

Лимонный сок также позволяет избавиться от муравьев. Аромат цитрусовых им не нравится, а сок лимона уничтожает следы феромонов, которые оставляют муравьи, поэтому вскоре они покинут дом.



Избавиться от муравьев можно довольно просто / Фото Pexels

Некоторые хозяйки говорят, что муравьев отпугивает запах полыни, чеснока и гвоздики, поэтому их надо разложить в тех местах, где есть насекомые. А еще они очень не любят сало, поэтому его надо обжарить и положить вблизи муравьиных ходов.

К слову! Кроты являются сильными вредителями во дворе, поэтому в материале мы рассказали, как вывести кротов с участка простыми методами.

Очень эффективной против муравьев является борная кислота. Ею надо пропитать кусочки сахара и разложить по квартире. Чтобы муравьи не приближались к дому, надо обработать комнату 9% раствором уксуса. Его надо смешать в одинаковой пропорции с водой и вымыть кухню, шкафы и пол.