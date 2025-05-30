Для кроликов надо выбирать только специализированный комбикорм, поскольку он сбалансирован по питательности и имеет нужные компоненты, пишет 24 Канал.

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Как выбрать комбикорм для кроликов

Качественный комбикорм для кроликов должен состоять из трех компонентов. Именно они позволят им насытиться и помогут в росте.

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Молотые зерновые – пшеница, кукуруза и овес. Они должны составлять основную составляющую корма – от 30 до 45% общей массы смеси. Корм с зерновыми особенно нужен лактационным крольчихам и молодым кроликам.



Комбикорм является важным для кроликов / Фото Pexels

Источник протеинов необходим для роста и быстрого набора веса. В составе комбикорма должен быть подсолнечный и соевый жмых, костная мука, кормовые дрожжи и соевый шрот.

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А еще витаминно-минеральный комплекс должен быть так сбалансирован, чтобы кролики смогли получить вещества, которых нет в достаточном количестве в других компонентах корма. Наполнены минералами и витаминами есть премиксы, фармацевтические смеси, мел и поваренная соль.