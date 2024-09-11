6 суперфудів, які потрібно покласти на тарілку восени: вони зміцнять імунітет

Звісно ж, хочеться харчуватися не тільки смачно і різноманітно, але й здорово. Адже їжа впливає на наше самопочуття сильніше, ніж ви можете уявити.

Суперфуди можуть стати вирішальною частиною вашого раціону. В них міститься надзвичайно велика кількість різноманітних поживних речовин та вітамінів, і дієтологиня Стефані Крабтрі переконана, що вони можуть зіграти велику роль у вашому самопочутті цієї осені.

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Гарбузи

Звісно ж, список осінніх суперфудів не може обійтися без гарбуза! Він не тільки виглядає яскраво та цікаво, але й багатий на поживні речовини. Зокрема, у ньому можна знайти чимало антиоксидантів, що підтримують імунітет – вітаміни А та С.



Гарбузи дуже корисні восени / Фото Pexels

Насіння гарбуза

Дуже часто під час нарізання гарбуза його насіння відразу ж викидають до смітника, а воно тим часом є надзвичайно цінним продуктом. Всього одна порція гарбузового насіння містить чверть добової порції цинку – важливого матеріалу для лікування та відновлення.

Тож ви можете посмажити насіння вдома з різноманітними спеціями – гострими чи солодкими, та приправити ним домашню гранолу чи салати.

Яблука

Вересень – це ідеальний час, аби з'їсти якомога більше яблук, адже їхню користь для здоров'я важко переоцінити. Вони багаті на клітковину, вітамін С та калій. Окрім того, це бюджетні фрукти, які можуть довго зберігатися та стати частиною багатьох рецептів. Та, звісно ж, найбільше користі ви отримаєте, якщо будете їсти їх свіжими.

Кабачок

Окрім гарбуза, надзвичайно корисними для вас будуть і кабачки. В них ви можете знайти і антиоксиданти, і клітковину, і вітаміни, і каротиноїди. Кабачки можуть стати незамінним продуктом на вашій тарілці, якщо ви ставите собі за мету зміцнити імунітет цієї осені та обійтися без надокучливих застуд.

Окрім того, кабачок корисний і для шлунково-кишкового тракту, адже клітковина діє також і як пробіотик.

Гранат

Цей суперфуд найкраще їсти в сезон – тобто восени. В ньому також чимало антиоксидантів, пребіотичної клітковини, поліфенолів та вітаміну С. Тож в сезон застуди та грипу гранати – це ідеальна їжа, яка може зміцнювати імунітет та додавати незвичний смак у будь-яку страву.

Брюссельська капуста

Зібрана восени, вона може стати королевою вашої тарілки. З цього овочу можна готувати надзвичайно велику кількість різноманітних страв, які також будуть корисними для вашого організму загалом та імунітету зокрема.