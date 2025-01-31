Які подарунки не можна дарувати на День народження: забудьте про них

Інколи пошук відповідного подарунка на День народження родичів чи друзів стають справжнім квестом. Завжди хочеться зробити людині приємно й потішити особливим дарунком, однак є певна категорія варіантів, які заборонено дарувати на уродини.

Вибір подарунка – це відповідальний момент, оскільки важливо, щоб він сподобався не лише вам, але й імениннику, пише 24 Канал. За прикметами, неправильно обраний подарунок може принести в життя людини біди й нещастя, тому їх краще уникати.

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Гострі предмети

Не можна дарувати на День народження будь-які гострі предмети: виделки, ножі чи ножиці. Кажуть, що ці речі накопичують негативну енергетику, яка призведе до сварок та суперечок з близькими. Особливо не варто дарувати гострі предмети друзям, оскільки гострі кути можуть загострити конфліктні ситуації, а це призведе до закінчення стосунків.

Годинник

За прикметами, подарований годинник призведе до швидкого розлучення між гостем та іменинником, тому парам категорично забороняється робити такі дарунки.

Посуд

Згідно з етикетом, посуд – не найкращий подарунок на День народження. Вважається, що порожній посуд може стати причиною матеріальної бідності.



Не можна дарувати на День народження посуд / Фото Pexels

Порожній гаманець та сумку

Не даруйте імениннику порожній гаманець, оскільки він може призвести до бідності та невдач. Якщо все ж таки хочеться придбати на День народження дорогу та якісну річ, то покладіть в гаманець чи сумку купюри, які символізуватимуть достаток.

Дзеркало

На День народження не можна дарувати дзеркало, оскільки ще наші предки вважали, що такий подарунок може принести в сім’ю проблеми та зруйнувати її.

Браслет

За прикметами, не можна дарувати браслет, бо якщо він порветься, то люди між собою посваряться. Якщо ж браслет подарує кохана людини, то коли він порветься – це буде попередженням про зраду.

Натільний хрестик

Дарувати хрестик можна лише на хрещення, на День народження це робити не варто, оскільки такий подарунок може передати імениннику всі проблеми та страхи людини, яка його дарує.