Какие подарки нельзя дарить на День рождения: забудьте о них

Иногда поиск подходящего подарка на День рождения родственников или друзей становятся настоящим квестом. Всегда хочется сделать человеку приятно и порадовать особым подарком, однако есть определенная категория вариантов, которые запрещено дарить на день рождения.

Выбор подарка – это ответственный момент, поскольку важно, чтобы он понравился не только вам, но и имениннику, пишет 24 Канал. По приметам, неправильно выбранный подарок может принести в жизнь человека беды и несчастья, поэтому их лучше избегать.

Читайте также Положите здесь лавровый лист: он притянет деньги в дом

Острые предметы

Нельзя дарить на День рождения любые острые предметы: вилки, ножи или ножницы. Говорят, что эти вещи накапливают негативную энергетику, которая приведет к ссорам и спорам с близкими. Особенно не стоит дарить острые предметы друзьям, поскольку острые углы могут обострить конфликтные ситуации, а это приведет к окончанию отношений.

Часы

По приметам, подаренные часы приведут к быстрому разводу между гостем и именинником, поэтому парам категорически запрещается делать такие подарки.

Посуда

Согласно этикету, посуда – не лучший подарок на День рождения. Считается, что пустая посуда может стать причиной материальной бедности.



Нельзя дарить на День рождения посуду / Фото Pexels

Пустой кошелек и сумку

Не дарите имениннику пустой кошелек, поскольку он может привести к бедности и неудачам. Если все же хочется приобрести на День рождения дорогую и качественную вещь, то положите в кошелек или сумку купюры, которые будут символизировать достаток.

Зеркало

На День рождения нельзя дарить зеркало, поскольку еще наши предки считали, что такой подарок может принести в семью проблемы и разрушить ее.

Браслет

По приметам, нельзя дарить браслет, потому что если он порвется, то люди между собой поссорятся. Если же браслет подарит любимый человек, то когда он порвется – это будет предупреждением об измене.

Нательный крестик

Дарить крестик можно только на крещение, на День рождения это делать не стоит, поскольку такой подарок может передать имениннику все проблемы и страхи человека, который его дарит.