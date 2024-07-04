Як зберегти вишню на зиму: грузинський метод, який люблять всі господині

Поспішайте на базар придбати вишні та поласувати ними, але поміж тим не забувайте про осінь чи зиму, коли дуже захочеться цих ягід. Щоб зберегти вишні свіжими та не заморожувати їх, скористайтеся унікальним грузинським методом.

Він допоможе зберегти тривалий час вишню свіжою, сирою та ще й отримаєте вишневий сироп! Влітку всі господині роблять заготовки на зиму, тому крім консервування радимо звернути увагу на один з варіантів обробки, від якого вишня не втратить корисні речовини.

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Як зберегти вишню свіжою без консервації

Помийте ягоди та почистіть їх від кісточок. Після цього вам потрібно взяти цукор. На 1 кілограм вишень потрібно 1 кілограм цукру. Засипте ним вишню та залишіть на добу при кімнатній температурі. Періодично помішуйте, щоб цукор швидше розчинився.

Після цього готову масу треба розподілити на дві частини. Ягоди перекладіть в пластиковий чи скляний контейнер, а сироп залийте в пластикові пляшки з-під води. Тоді ягоди та сироп треба поставити у морозилку.



Вишня буде свіжою навіть взимку / Скриншот з ютубу

Коли ви дістанете вишні з морозилки, то вони будуть м’якими. Сироп також не заморозиться, а лише трішки загусне. Метод добрий тим, що вам не доведеться довго чекати на розморожування вишні.

Взимку у вас буде не лише смачна вишня, яка збереже всі вітаміни, але й вишневий сироп, який ви зможете використовувати для млинців чи сирників або ж до будь-яких інших десертів.