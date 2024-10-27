Як позбутися заломів на чоботах за 5 хвилин: блогерка розповіла геніальний лайфхак

При частому носінні чобіт на них утворюються заломи. На перший погляд здається, що ситуацію виправити неможливо, але насправді всього за кілька хвилин чоботам можна повернути їхній попередній вигляд.

Блогерка Діана Гологовець розповіла у своєму інстаграмі, як можна легко позбутися заломів на взутті всього лише за кілька простих кроків.

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Як вирівняти заломи на взутті

Спочатку треба взяти кілька пар шкарпеток та щільно скласти їх всередину взуття. Далі невеличкий рушник потрібно намочити водою й поставити зверху на взуття. Після цього потрібно пройтися по рушнику розігрітою праскою приблизно на 30 секунд в різні місця. Цей лайфхак допоможе прибрати заломи, які зникнуть просто на очах.

У коментарях блогерка зазначила, що в її прасці не була виставлена температура, втім середньої буде цілком достатньо. Також вона додала, що такий метод відтворила на шкіряному взутті.

Видалення заломів на взутті: дивіться відео

Заломи на взутті можуть з’являтися як на дорогому, так і на дешевому взутті. Найчастіше вони утворюються в тих місцях, де взуття піддається найбільшому навантаженню – це місце згину стопи, гомілкостопу й пальців.

Причини заломів можуть бути різними:

Неправильно підібраний розмір взуття;

Неправильне зберігання та неправильний догляд за взуттям;

Матеріал виробу занадто жорсткий або занадто м’який.

Щоб не допускати заломів потрібно носити взуття за розміром, регулярно використовувати засоби призначені для шкіряного взуття, постійно міняти сезонне взуття й не носити щодня одне й те ж та не носити ті чоботи, які є мокрими чи не встигли висохнути.