Как избавиться от заломов на сапогах за 5 минут: блогер рассказала гениальный лайфхак

При частом ношении сапог на них образуются заломы. На первый взгляд кажется, что ситуацию исправить невозможно, но на самом деле всего за несколько минут сапогам можно вернуть их прежний вид.

Блогер Диана Гологовец рассказала в своем инстаграме, как можно легко избавиться от заломов на обуви всего лишь за несколько простых шагов.

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Как выровнять заломы на обуви

Сначала надо взять несколько пар носков и плотно сложить их внутрь обуви. Далее небольшое полотенце нужно намочить водой и поставить сверху на обувь. После этого нужно пройтись по полотенцу разогретым утюгом примерно на 30 секунд в разные места. Этот лайфхак поможет убрать заломы, которые исчезнут просто на глазах.

В комментариях блогерша отметила, что в ее утюге не была выставлена температура, впрочем средней будет вполне достаточно. Также она добавила, что такой метод воспроизвела на кожаной обуви.

Удаление заломов на обуви: смотрите видео

Заломы на обуви могут появляться как на дорогой, так и на дешевой обуви. Чаще всего они образуются в тех местах, где обувь подвергается наибольшей нагрузке – это место сгиба стопы, голеностопа и пальцев.

Причины заломов могут быть разными:

Неправильно подобранный размер обуви;

Неправильное хранение и неправильный уход за обувью;

Материал изделия слишком жесткий или слишком мягкий.

Чтобы не допускать заломов нужно носить обувь по размеру, регулярно использовать средства предназначены для кожаной обуви, постоянно менять сезонную обувь и не носить ежедневно одно и то же и не носить те сапоги, которые являются мокрыми или не успели высохнуть.