Щоб капуста зберігалася в морозильній камері всю осінь та зиму й була смачною, треба дотримуватися кількох простих правил.

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Спочатку треба розрізати качан капусти на четвертинки, бланшувати одну хвилину в окропі, а тоді одразу опустити в крижану воду. Після цього шматки треба висушити, покласти у зіп-пакети, у яких найкраще зберігаються продукти для заморожування.

Покроково це все виглядає так. Зелену чи червонокачанну капусту ставлять на дошку стеблом донизу, розрізають навпіл, а тоді на четвертинки. Тоді велику каструлю наповнюють водою, на сильному вогні доводять до кипіння, а іншу каструлю наповнюють крижаною водою, куди потім ставлять капусту.

В окропі четвертинки капусти мають варитися 60 секунд, а потім відправляються в холодну воду на хвилину. Після того, як виймете капусту, її треба витерти паперовими рушничками й додатково видалити серцевину та плодоніжку. Можете її нарізати чи нашаткувати або ж залишити четвертинки й видалити з них зайве повітря. Пам’ятайте, що у морозильній камері капуста може зберігатися аж до 9 місяців.



Капуста добре зберігається у морозильній камері / Фото Pexels

Як заморозити капусту для голубців

У морозилці також можна зберігати листки капусти для приготування голубців. Для початку качан очищується від верхнього листя, промивається й вирізається «ніжка» ножем. У цей отвір треба насипати солі та помістити капусту в каструлю й повністю залити водою.

Доведіть до кипіння, а потім переверніть і коли вода закипить ще раз, варіть 15 хвилин. Вимкніть газ, накрийте каструлю кришкою, щоб вона набралася розсолу й охолонула.

Після того, коли качан охолоне, розберіть його на листя й складіть до пакета й помістіть у морозильну камеру. Для того, щоб приготувати з цього листя голубці, вам доведеться розморозити листя впродовж 50 хвилин.

Чи можна морозити сиру капусту

Теоретично заморозити сиру капусту можна, але все ж таки всі радять спочатку її бланшувати. Це робиться для того, щоб уникнути шкідливих бактерій, які можуть залишатися на капусті.