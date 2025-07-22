Буде ароматною навіть в кінці зими: ось як заготовити м'яту

М'ята – це не просто ароматна, але й дуже корисна духмяна трава, що росте в багатьох садах. І чимало людей збирають її влітку та заготовлюють на зиму – але не всі знають, як зробити це, аби зберегти максимум смаку та користі.

М'ята може заспокоїти нервову систему, зміцнити імунітет та позитивно вплинути на травлення – тож зовсім не дивно, що чимало людей намагаються заготувати її на зиму, повідомляє 24 Канал.

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Коли збирати м'яту на засушування?

Для того, аби м'ята зберегла максимум своїх корисних властивостей, її потрібно зібрати вчасно – а саме у період активного цвітіння. Триває він від середини липня до середини серпня.

Саме в цей час м'ята активно накопичує у листі корисні речовини та ефірні олії, а значить, аромат буде найсильнішим. Але якщо ви збираєте м'яту з лікувальною метою, тоді зробити це варто ще до появи перших бутонів.



М'яту потрібно збирати у липні та серпні / Фото Pexels

Як правильно сушити м'яту?

Є кілька способів, і кожен з них може дати хороший результат – тож обирайте той, що вам найбільше до вподоби.

У пучках

М'яту варто збирати у неспекотну, суху погоду. Найкраще робити це вранці чи ввечері, коли на листках вже немає роси. Сформуйте із зібраної зелені невеликі пучки, попередньо перебравши їх, аби прибрати зіпсоване листя.

Опустіть пучки м'яти у просторі паперові пакети верхівками вниз, перев'яжіть нитками. Такий спосіб сушіння захищає м'яту від впливу ультрафіолету і теплового випромінення. Підвішайте пакети у сухому, добре вентильованому місці без доступу сонця.

Коли м'ята висохне, її можна перетерти в порошок, прибрати в полотняні мішечки чи скляні банки.

До слова, раніше ми вже розповідали, як правильно зберігати на зиму часник – він лежатиме аж до весни.

В електросушці

Якщо у вас є дегідратор, цей спосіб ідеально підійде. Зберіть м'яту та промийте її від пилу у проточній прохолодній воді. Просушіть на паперових рушниках, а тоді обірвіть листя та викладіть його на піддони електросушки.

Накрийте кришкою та виставте температуру приблизно 35 – 40 градусів. Сушити так потрібно десь 7 – 8 годин.

Ферментування

Так ви зможете отримати більш насичений смак, і водночас зберегти більшість поживних речовин. Листя спершу потрібно підморозити – для цього листочки покладіть у пакет та помістіть у морозилку на ніч або хоча б на 5 годин. Після цього м'яту потрібно подрібнити ножем чи м'ясорубкою.

Отриману масу розкладіть тонким шаром між двома листами пергаменту. Зверху покладіть прес – для цього підійде товста книга чи миска з водою.

Через кілька днів з'явиться характерний аромат з деревними нотками – це означатиме, що ферментація вже завершилася. Найкраще заготовлену так м'яту зберігати в холодильнику у герметичній місткості.

Замороження перетертої м'яти

Зберіть м'яту, промийте її та висушіть, а тоді перебийте у блендері. Отриману масу розкладіть по формочках для льоду, а тоді поставте в морозилку. Така заморожена м'ята ідеально підійде для приготування смузі, соусів та навіть для додавання у супи