Будет ароматной даже в конце зимы: вот как заготовить мяту

Мята – это не просто ароматная, но и очень полезная душистая трава, которая растет во многих садах. И многие собирают ее летом и заготавливают на зиму – но не все знают, как сделать это, чтобы сохранить максимум вкуса и пользы.

Мята может успокоить нервную систему, укрепить иммунитет и положительно повлиять на пищеварение – поэтому совсем не удивительно, что многие пытаются заготовить ее на зиму, сообщает 24 Канал.

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Когда собирать мяту на засушку?

Для того, чтобы мята сохранила максимум своих полезных свойств, ее нужно собрать вовремя – а именно в период активного цветения. Продолжается он с середины июля до середины августа.

Именно в это время мята активно накапливает в листьях полезные вещества и эфирные масла, а значит, аромат будет сильным. Но если вы собираете мяту с лечебной целью, тогда сделать это стоит еще до появления первых бутонов.



Мяту нужно собирать в июле и августе / Фото Pexels

Как правильно сушить мяту?

Есть несколько способов, и каждый из них может дать хороший результат – поэтому выбирайте тот, что вам больше всего нравится.

В пучках

Мяту стоит собирать в нежаркую, сухую погоду. Лучше всего делать это утром или вечером, когда на листьях уже нет росы. Сформируйте из собранной зелени небольшие пучки, предварительно перебрав их, чтобы убрать испорченные листья.

Опустите пучки мяты в просторные бумажные пакеты верхушками вниз, перевяжите нитками. Такой способ сушки защищает мяту от воздействия ультрафиолета и теплового излучения. Подвесьте пакеты в сухом, хорошо вентилируемом месте без доступа солнца.

Когда мята высохнет, ее можно перетереть в порошок, убрать в полотняные мешочки или стеклянные банки.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как правильно хранить на зиму чеснок – он будет лежать до весны.

В электросушке

Если у вас есть дегидратор, этот способ идеально подойдет. Соберите мяту и промойте ее от пыли в проточной прохладной воде. Просушите на бумажных полотенцах, а потом оборвите листья и выложите их на поддоны электросушки.

Накройте крышкой и выставьте температуру примерно 35 – 40 градусов. Сушить так нужно где-то 7 – 8 часов.

Ферментирование

Так вы сможете получить более насыщенный вкус, и одновременно сохранить большинство питательных веществ. Листья сначала нужно подморозить – для этого листочки положите в пакет и поместите в морозилку на ночь или хотя бы на 5 часов. После этого мяту нужно измельчить ножом или мясорубкой.

Полученную массу разложите тонким слоем между двумя листами пергамента. Сверху положите пресс – для этого подойдет толстая книга или миска с водой.

Через несколько дней появится характерный аромат с древесными нотками – это будет означать, что ферментация уже завершилась. Лучше всего заготовленную так мяту хранить в холодильнике в герметичной емкости.

Замораживание перетертой мяты

Соберите мяту, промойте ее и высушите, а потом перебейте в блендере. Полученную массу разложите по формочкам для льда, а потом поставьте в морозилку. Такая замороженная мята идеально подойдет для приготовления смузи, соусов и даже для добавления в супы