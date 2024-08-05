Землерийок на городі більше не буде: дієві поради, які 100% працюють

Багатий урожай – мрія кожного городника, однак для цього треба піклуватися не лише за доглядом рослин, але й боротися зі шкідниками. Знищити город та плоди можуть не лише слимаки, але й землерийки. Якщо ви помітили їх – треба робити все для того, щоб їх позбутися.

Землерийки є дуже активними тваринами, які залишають після себе безліч підземних ходів та нірок, завдаючи шкоди кореневій системі та рослинам. Саме тому треба вжити вчасно заходів щодо їх знищення, інакше можна позбутися всього врожаю.

Читайте також Білокрилки на капусті більше не буде: 5 народних методів, які знають не всі

У магазинах є чимало отрути та інших засобів, які дозволять вам їх позбутися, але всі вони не гуманні. Насправді ж від землерийок є певна користь. Їхній раціон складається з черв’яків, комах та личинок, які можуть їсти рослини. Також вони допомагають розкладати в ґрунті органічний матеріал, який покращує його структуру.

Тому зовсім немає сенсу вбивати землерийок, краще їх просто відлякати з того місця, де ростуть рослини.

Як вигнати землерийок з грядок

У землерийок сильно розвинений нюх, тож вони є чутливими до різних запахів. Тому для того, щоб захистити свій город – розповсюдьте запахи, яких вони не люблять. У нірку землерийки поставте котячі чи собачі екскременти. Гризуни втечуть, бо подумають, що неподалік небезпека.

А ще можна використати коров’ячий гній, гнилу рибу чи тухлі яйця. Землерийки не люблять ці запахи та втечуть. Однак для людей на городі такі запахи будуть теж не зовсім сприйнятливими, тому не перестарайтеся.