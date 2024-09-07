Як відбілити жовті подушки: проблема вирішиться за кілька хвилин

Через певний час подушки можуть пожовтіти. Це нормальне явище, тому хвилюватися сильно не варто, адже вирішити цю проблему можна досить швидко.

У теплі місяці збільшується потовиділення, тож подушки можуть легко пожовтіти. Якщо під час прання додати один інгредієнт, то проблема вирішиться дуже скоро.

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Як би це неприємно не звучало, подушки є розплідниками бактерій та пилу. Вони збирають на собі багато шкірного жиру, пилу з волосся, лупу, піт, слину, пилові кліщі тощо.

Випрати подушки в домашніх умовах можна, але жовті плями не завжди легко сходять. Щоб остаточно від них позбутися, під час прання треба додати звичайний оцет.

Оцет є натуральним очищувачем завдяки своїй кислотності. Він розщеплює плями від поту, олії та інші залишки, які можуть накопичуватися на подушках. Також оцет вбиває бактерії та усуває поганий запах з подушок.



Жовтих плям на подушках можна позбутися легко / Фото Pexels

Як відіпрати жовті плями з подушок

Якщо вашу подушку можна прати в пральній машинці, то у відділ для пом’якшувача треба додати 250 міліграмів оцту, а далі додати пральний засіб. Виберіть температуру води, яка зазначена на етикетці подушки та поставте її прати на делікатному режимі.

Щоб позбутися від зайвої вологості, можете увімкнути режим віджиму. Після прання з додаванням оцту подушки мають бути чистими без плям та поганих запахів.

Як правильно висушити подушки

Подушки можна сушити за допомогою сушарки чи повісити їх на балконі. А ще краще буде, якщо ви висушите їх на свіжому повітрі при денному світлі. Щоб на подушках не було цвілі, висушуйте їх цілий день, адже найменша волога призведе до неприємного запаху.