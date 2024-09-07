Как отбелить желтые подушки: проблема решится за несколько минут

Через определенное время подушки могут пожелтеть. Это нормальное явление, поэтому волноваться сильно не стоит, ведь решить эту проблему можно достаточно быстро.

В теплые месяцы увеличивается потоотделение, поэтому подушки могут легко пожелтеть. Если во время стирки добавить один ингредиент, то проблема решится очень скоро.

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Как бы это неприятно не звучало, подушки являются питомниками бактерий и пыли. Они собирают на себе много кожного жира, пыли с волос, перхоть, пот, слюну, пылевые клещи и тому подобное.

Постирать подушки в домашних условиях можно, но желтые пятна не всегда легко сходят. Чтобы окончательно от них избавиться, во время стирки надо добавить обычный уксус.

Уксус является натуральным очистителем благодаря своей кислотности. Он расщепляет пятна от пота, масла и другие остатки, которые могут накапливаться на подушках. Также уксус убивает бактерии и устраняет плохой запах с подушек.



От желтых пятен на подушках можно избавиться легко / Фото Pexels

Как отстирать желтые пятна с подушек

Если вашу подушку можно стирать в стиральной машинке, то в отдел для смягчителя надо добавить 250 миллиграммов уксуса, а дальше добавить стиральное средство. Выберите температуру воды, которая указана на этикетке подушки и поставьте ее стирать на деликатном режиме.

Чтобы избавиться от лишней влажности, можете включить режим отжима. После стирки с добавлением уксуса подушки должны быть чистыми без пятен и плохих запахов.

Как правильно высушить подушки

Подушки можно сушить с помощью сушилки или повесить их на балконе. А еще лучше будет, если вы высушите их на свежем воздухе при дневном свете. Чтобы на подушках не было плесени, высушивайте их целый день, ведь малейшая влага приведет к неприятному запаху.