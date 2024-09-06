На самом деле отстирать траву с одежды можно, стоит только знать, как именно, чтобы не повредить ткани.

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Как отстирать траву с белой одежды

Не всегда отбеливатель подходит для белых тканей. Он имеет достаточно агрессивный состав, поэтому может оставить желтое пятно или испортить одежду. Вместо отбеливателя советуем воспользоваться перекисью водорода 3%.

Чтобы избавиться от пятна, надо смешать несколько капель нашатырного спирта с перекисью водорода. Смочите ватный диск в жидкости и осторожно обработайте пятно от краев к центру. Оставьте одежду на 15 минут, а тогда промойте пятно водой. Важно понимать, что перекись подходит только для удаления пятен белого цвета.

Как отстирать траву с цветной одежды

Если увидели пятно от травы на цветной одежде – сразу бросайте ее стирать, поскольку пигмент может впитаться в ткань. В противном случае можете воспользоваться пищевой солью.

В стакане воды растворите 2 столовые ложки поваренной соли, раствор процедите, а потом подождите, чтобы комочки осели на дно стакана. В этом растворе смочите ватный диск и обработайте загрязненное место. Оставьте на несколько часов и периодически смачивайте раствором пятно, чтобы оно не высыхало. После этого постирайте в машинке.



Трава отстирывается с цветной одежды / Фото Pexels

Как отстирать траву с джинсов

С джинсов сложнее всего вывести траву, впрочем возможно. Вам нужен только уксус и вода. Сначала намочите пятно водой, а дальше посыпьте его пищевой содой, а дальше полейте уксусом. После этого должна произойти химическая реакция. Подождите несколько минут, а затем промойте джинсы холодной водой.