Жовті плями під пахвами зникнуть назавжди: бабусин метод на 5 хвилин

Білі футболки – це практично класика для літа: в них не жарко та вони ідеально поєднуються з усіма іншими предметами гардероба. Втім, є й один недолік – на білому одязі особливо добре видно жовті плями від поту.

Піт – це те, з чим доводиться зіштовхуватися кожній людині. І незалежно від того, чи ви виходили на пробіжку, чи зіштовхнулися зі стресовою ситуацією, плями від поту на білому одязі можуть стати серйозною неприємністю, повідомляє 24 Канал. Та це не значить, що річ потрібно одразу ж викидати та замінювати на нову – на щастя, відіпрати ці забруднення можливо.

Цікаво Ці 3 рослини потрібно обрізати до кінця червня: це має знати кожен дачник

Як прибрати плями поту з білого одягу?

Плями від поту завжди залишають жовті сліди в області пахв, але можуть з'явитися і в інших ділянках – наприклад, на спині та на шиї. Саме в цих місцях найбільше бактерій, і коли вони вступають із протеїнами у хімічну реакцію, це провокує появу неприємного насиченого запаху.

Окрім того, дуже часто виникнення плям провокує і дезодорант – попри те, що він зменшує виділення поту та нейтралізує запах, він містить алюміній, який вступає у реакцію з потовими виділеннями, і зрештою на вашому одязі з'являються помітні білі плями.

До слова, раніше ми вже розповідали, навіщо потрібно вивертати шкарпетки під час прання – не всі знають пор цей секрет.

Для того, щоб вивести пляму з білого одягу, вам знадобиться всього одна проста пігулка, яка точно є у вашій домашній аптечці – Аспірин. У складі цих таблеток є саліцилова кислота, що може досить глибоко проникати в матеріал, і водночас не руйнувати його, повертаючи одягу ідеальний білосніжний колір.



Аспірином можна відіпрати плями від поту / Фото Pexels

Окрім Аспірину потрібно також запастися склянкою води, мийним засобом та зубною щіткою. Аспірин розчиніть у воді, а тоді нанесіть суміш на пляму, трохи втираючи його за допомогою зубної щітки.

Річ потрібно залишити на 10 – 15 хвилин, аби засіб подіяв. Після цього його можна змити водою, а тоді випрати сорочку чи футболку вручну, аби позбутися залишків суміші.

До речі, Аспірин – це не єдиний засіб з аптечки, що може впоратися з плямами поту. Також досить ефективним буде і перекис водню – його потрібно нанести на проблемну ділянку на 10 хвилин, а тоді змити прохолодною водою.